Партизани з'ясували, де росіяни розмістили ППО у Москві (фото)

Було виявлено розгорнуті пускові установки в кількості 12 одиниць

Партизани провели розвідку бази військової частини окупантів та виявили дислокацію частини ППО в Тимірязівському районі Москви. Йдеться про ППО С-400 «Тріумф». Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

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«Було виявлено розгорнуті пускові установки в кількості 12 одиниць, радіолокаційні станції та універсальні вишки до них. Імовірно, це комплекси ППО С-400 «Тріумф», – йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, росіяни продовжують берегти такі цінні комплекси в глибокому тилу Москви, в той час, як їх критично не вистачає на фронті. «Мабуть, вони служать для прикриття пунктів управління стратегічного значення», – пишуть партизани.

Раніше повідомлялося, що партизани виявили під Москвою підприємство, яке виробляє ракети. Зазначається, що там проєктують та випускають ракетне озброєння різних класів. Серед їхньої продукції є ракети Х-31, Х-35, Х-38, Х-29 та ракетні комплекси типу «Бастіон», «Яхонт», «Рубіж» та ін. Крім цього, партизани виявили виробничі цехи, комори з реагентами та технікою. Також вони, ймовірно, знають розташування адміністративного корпусу з усією документацією.