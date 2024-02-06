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Британська розвідка пояснила, як ліквідація катера «Івановець» вплине на Чорноморський флот РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка пояснила, як ліквідація катера «Івановець» вплине на Чорноморський флот РФ
У ніч на 1 лютого бійці розвідки знищили морськими дронами Magura V5 ракетний катер «Івановець» Чорноморського флоту РФ
фото з відкритих джерел

«Івановець» патрулював західне узбережжя Криму на підтримку окупації Росією України

Можливості Чорноморського флоту РФ значно похитнулися після ліквідації російського ракетного катера «Івановець». Про це повідомляє  Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, 1 лютого Головне управління розвідки України заявило, що воно потопило російський ракетний катер «Івановець» класу Tarantul-3. На відео з відкритих джерел з різних ракурсів видно, як кілька надводних дронів використовують тактику роїння для успішного удару по кораблю, що призводить до сильного вибуху, який майже напевно спричинив затоплення корабля.

За даними британської розвідки, «Івановець» патрулював західне узбережжя Криму на підтримку окупації Росією України. Його складна лінія зв'язку дозволяла йому відправляти та отримувати дані про цілі на інші кораблі, вертольоти та патрульні літаки дальньої дії та назад.

«Цей останній успіх України підкреслює вразливість російських військових кораблів, які діють в Чорному морі. Цілком ймовірно, що це вплине на органи управління Чорноморським флотом, можливо, змусивши їх переоцінити свою маневреність в районі західного Криму. Однак російський ВМФ майже напевно все ще здатний виконувати три основні завдання на Чорному морі: дальні удари, патрулювання та підтримку», – зазначили у міноборони Британії.

Нагадаємо, у ніч на 1 лютого бійці одного з підрозділів ГУР знищили морськими дронами Magura V5 ракетний катер «Івановець» Чорноморського флоту РФ. Вартість корабля становить $60-70 млн. Як говорив представник ГУР Андрій Юсов, таких катерів у Росії було лише три.

Згодом керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що після знищення ракетного катера «Івановець» російські війська «засвоїли урок» і сховали ракетоносії з «Калібрами» у пункти базування.

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Теги: британська розвідка ракетний катер флот

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