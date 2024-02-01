Партизани провели диверсію на залізниці у Тамбовській області РФ (відео)

Як зазначили агенти руху, впродовж тривалого часу вони розвідували маршрути та графік логістики вантажних військових складів окупантів

За інформацією координаторів підпілля, агенти підпалили релейну шафу, унаслідок чого зупинилося використання залізниці

У Тамбовській області Російської Федерації партизани руху Атеш» провели диверсію на залізниці біля населеного пункту Першотравневе. Про це повідомили у партизанському русі в Telegram.

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«30.01.24 агент нашого руху провів диверсію на залізниці біля н.п. Первомайське, Тамбовської області», – йдеться у повідомленні.

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За інформацією координаторів підпілля, агенти підпалили релейну шафу, унаслідок чого зупинилося використання залізниці, через яку здійснювалося перекидання ракет в арсенал повітряно-космічних сил Росії (в/ч 14272).

Крім того, партизани оприлюднили й координати знищеного об'єкта: 52.4512500711, 41.472261350282.

Як зазначили агенти руху, впродовж тривалого часу вони розвідували маршрути та графік логістики вантажних військових складів російських окупантів.

«Підготовка дала свої плоди. Дякуємо агенту за роботу», – наголосили у координатори підпілля.

Раніше партизанський рух «Атеш» оголосив про створення низки нових автономних осередків на території країни-агресора