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Збиття системою Patriot гіперзвукового «Кинджалу»: стали відомі нові подробиці

Діана Гасюк
glavcom.ua
Збиття системою Patriot гіперзвукового «Кинджалу»: стали відомі нові подробиці
росіяни намагалася знищити американську систему Patriot в Україні
фото з відкритих джерел

Росія намагалася знищити систему протиповітряної оборони Patriot в Україні за допомогою гіперзвукової ракети «Кинджал», але ракета була збита

Минулого тижня Росія намагалася знищити американську систему протиповітряної оборони Patriot в Україні за допомогою гіперзвукової ракети, однак атака не вдалася, і натомість українські військові перехопили ракету за допомогою системи Patriot. Про це ідеться в публікації CNN.

За словами американських посадовців, ЗСУ перехопили ракету за допомогою Patriot, що стало першим відомим випадком успішного застосування Україною новітньої системи ППО лише через кілька тижнів після її прибуття в країну.

Зазначається, що українські сили ППО випустили кілька ракет з Patriot під різними кутами, щоб перехопити російську ракету, продемонструвавши, як швидко вони навчилися користуватися цією потужною системою.

Американські офіційні особи вважають, що росіяни перехопили сигнали, які випромінює Patriot.

Ця ракетна система має потужний радар для виявлення вхідних цілей на великій відстані, тому здатна перехоплювати балістичні ракети та інші повітряні цілі. Проте радіолокаційне випромінювання, необхідне для виявлення загроз на відстані, також дає ворогу можливість виявити її місце розташування.

Російські військові, очевидно, змогли визначити приблизне місцеперебування Patriot, що дислокується за межами Києва. Перехоплення російської ракети відбулося в ніч на 4 травня.

Нагадаємо, у Міноборони США офіційно підтвердили, що українські військові збили російську ракету «Кинджал» із зенітно-ракетного комплексу Patriot.

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Теги: розвідка росія Міноборони військові ракета перехоплення росіяни конфлікт системи ППО

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