В Австралії жінка підпалила готель, у якому перебувала на карантині (відео)

В Австралії, у місті Кернс (штат Квінсленд) 31-річна жінка підпалила готель для тих, хто перебуває на карантині, повідомляє ВВС.

Інцидент стався вранці 28 листопада. Жінка запалила вогонь під ліжком у кімнаті, яку ділила із двома дітьми. Як наслідок, пожежа знищила частину карантинного готелю Pacific Hotel Cairns, довелося евакуювати 160 людей, ніхто не постраждав.

#BREAKING #AUSTRALIA



QUEENSLAND: FIRE ON TOP FLOOR OF QUARANTINE HOTEL IN CAIRNS!



163 guests of #PacificHotel were evacuated.

Police have charged a 31-year-old woman - staying at hotel- with arson. #BreakingNews #Fire #HotelFire#Cairns #Queensland pic.twitter.com/towDLw9MKi