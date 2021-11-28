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    В Австралії жінка підпалила готель, у якому перебувала на карантині (відео)

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    У згорівшому готелі залишалися на самоізоляції іноземні туристи - В Австралії жінка підпалила готель, у якому перебувала на карантині (відео)
    У згорівшому готелі залишалися на самоізоляції іноземні туристи
    фото: bbc

    Пожежа знищила частину карантинного готелю Pacific Hotel Cairns

    В Австралії, у місті Кернс (штат Квінсленд) 31-річна жінка підпалила готель для тих, хто перебуває на карантині, повідомляє ВВС.

    Інцидент стався вранці 28 листопада. Жінка запалила вогонь під ліжком у кімнаті, яку ділила із двома дітьми. Як наслідок, пожежа знищила частину карантинного готелю Pacific Hotel Cairns, довелося евакуювати 160 людей, ніхто не постраждав.

    Її мотивація поки невідома, проте Reuters пише, що жінка перебувала на карантині кілька днів, і з нею виникли проблеми, які влада вирішувала. Жінка перебуває під арештом, її діти під опікою поліції.

    Раніше Австралія повідомила, що вперше з початку пандемії коронавірусу відкриває свої кордони. З 1 грудня до країни зможуть потрапити власники віз, які щепилися від Covid-19.

    Раніше повідомлялося, що Австралія повністю не відкриється для туристів до 2022 року.

    Теги: пожежа Австралія Twitter карантин жінка готель
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    В Австралії жінка підпалила готель, у якому перебувала на карантині (відео)