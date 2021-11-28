В Австралії жінка підпалила готель, у якому перебувала на карантині (відео)
Пожежа знищила частину карантинного готелю Pacific Hotel Cairns
В Австралії, у місті Кернс (штат Квінсленд) 31-річна жінка підпалила готель для тих, хто перебуває на карантині, повідомляє ВВС.
Інцидент стався вранці 28 листопада. Жінка запалила вогонь під ліжком у кімнаті, яку ділила із двома дітьми. Як наслідок, пожежа знищила частину карантинного готелю Pacific Hotel Cairns, довелося евакуювати 160 людей, ніхто не постраждав.
#BREAKING #AUSTRALIA— loveworld (@LoveWorld_Peopl) November 28, 2021
QUEENSLAND: FIRE ON TOP FLOOR OF QUARANTINE HOTEL IN CAIRNS!
163 guests of #PacificHotel were evacuated.
Police have charged a 31-year-old woman - staying at hotel- with arson. #BreakingNews #Fire #HotelFire#Cairns #Queensland pic.twitter.com/towDLw9MKi
Її мотивація поки невідома, проте Reuters пише, що жінка перебувала на карантині кілька днів, і з нею виникли проблеми, які влада вирішувала. Жінка перебуває під арештом, її діти під опікою поліції.
Раніше Австралія повідомила, що вперше з початку пандемії коронавірусу відкриває свої кордони. З 1 грудня до країни зможуть потрапити власники віз, які щепилися від Covid-19.
Раніше повідомлялося, що Австралія повністю не відкриється для туристів до 2022 року.