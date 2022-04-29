«Укрзалізниця» призначила на сьогодні п’ять евакуаційних рейсів

Українці можуть скористатися потягами, щоб виїхати в безпечніші регіони

Точний час відправлення може змінюватися

«Укрзалізниця» на 29 квітня призначила п’ять рейсів для евакуації населення. Про це йдеться на сайті перевізника.

Проте точний час відправлення може змінюватися.

Додаткові евакуаційні рейси на 29.04.2022

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.

Евакуаційні рейси є безоплатними.

На евакуаційних рейсах немає харчування у вагонах і може бути обмежена кількість постільних наборів.

Ділянки, де можлива ворожа активність, поїзд проходить із вимкненим світлом і на зниженій швидкості.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» обмежує маршрут потягів на Одеському напрямку. Графік руху потягів змінився через обстріл рашистами мосту через Лиман.

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