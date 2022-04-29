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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» призначила на сьогодні п’ять евакуаційних рейсів

    Українці можуть скористатися потягами, щоб виїхати в безпечніші регіони - «Укрзалізниця» призначила на сьогодні п’ять евакуаційних рейсів
    Українці можуть скористатися потягами, щоб виїхати в безпечніші регіони
    фото з відкритих джерел

    Точний час відправлення може змінюватися

    «Укрзалізниця» на 29 квітня призначила п’ять рейсів для евакуації населення. Про це йдеться на сайті перевізника.

    Проте точний час відправлення може змінюватися.

    Додаткові евакуаційні рейси на 29.04.2022

    • 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
    • 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
    • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
    • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
    • 06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.

    Евакуаційні рейси є безоплатними.

    На евакуаційних рейсах немає харчування у вагонах і може бути обмежена кількість постільних наборів.

    Ділянки, де можлива ворожа активність, поїзд проходить із вимкненим світлом і на зниженій швидкості.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» обмежує маршрут потягів на Одеському напрямку. Графік руху потягів змінився через обстріл рашистами мосту через Лиман.

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    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Дніпро Львів Україна Івано-Франківськ харчування населення окупація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» призначила на сьогодні п’ять евакуаційних рейсів