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    Події в Україні

    Арестович дав шокуючий прогноз щодо війни

    За його словами, &laquo;тінь війни&raquo; вже лягла на сусідні країни - Арестович дав шокуючий прогноз щодо війни
    За його словами, «тінь війни» вже лягла на сусідні країни
    фото з відкритих джерел

    Війна вийде за кордони України, вважає радник Банкової

    Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що війна вийде за кордони України. Таку думку він озвучив в ефірі «Фейгін Live».

    Арестович зазначив, що «тінь війни лягла на Молдову, на Білорусі вона вже давно лежить, і на російський регіон».

    «Війна розповзається, вона не втримається ні в рамках «спецоперації», ні в межах навіть кордонів України. Вона відкинула дуже серйозну тінь і в цій тіні видно спалахи пожеж», – сказав він.

    Радник також наголосив, що в невизнаному Придністров'ї аеродром готують до ймовірної висадки російських військових літаків.

    За його словами, українське ППО зможе в разі необхідності збити літаки звідти.

    «Дивлячись де і як, від умов залежить», – зазначив він.

    Через загострення ситуації в Придністров'ї, зауважив він, в Румунії американська БТГ «бригада Страйкер» підійшла до кордону Молдови.

    Напередодні Арестович повідомив, коли ЗСУ підуть у наступ.

    Також Арестович заявляє про втрату окупантами ще одного корабля.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація радник Олексій Арестович #stoprussia
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    Арестович дав шокуючий прогноз щодо війни