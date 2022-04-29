Арестович дав шокуючий прогноз щодо війни

За його словами, «тінь війни» вже лягла на сусідні країни

Війна вийде за кордони України, вважає радник Банкової

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що війна вийде за кордони України. Таку думку він озвучив в ефірі «Фейгін Live».

Арестович зазначив, що «тінь війни лягла на Молдову, на Білорусі вона вже давно лежить, і на російський регіон».

«Війна розповзається, вона не втримається ні в рамках «спецоперації», ні в межах навіть кордонів України. Вона відкинула дуже серйозну тінь і в цій тіні видно спалахи пожеж», – сказав він.

Радник також наголосив, що в невизнаному Придністров'ї аеродром готують до ймовірної висадки російських військових літаків.

За його словами, українське ППО зможе в разі необхідності збити літаки звідти.

«Дивлячись де і як, від умов залежить», – зазначив він.

Через загострення ситуації в Придністров'ї, зауважив він, в Румунії американська БТГ «бригада Страйкер» підійшла до кордону Молдови.

Напередодні Арестович повідомив, коли ЗСУ підуть у наступ.

Також Арестович заявляє про втрату окупантами ще одного корабля.

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