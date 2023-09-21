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Пентагон відреагував на заяву Польщі про передачу зброї Україні

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Пентагон відреагував на заяву Польщі про передачу зброї Україні
У Пентагоні нагадали, що Польща була однією з провідних країн, яка підтримувала Україну та надавала значну допомогу
фото з відкритих джерел

Речник Пентагону Патрік Райдер наголосив, що будь-яка країна сама вирішує, який рівень підтримки їй надавати

Сполучені Штати Америки вважають заяву польського прем'єра Матеуша Моравецького про припинення постачання зброї Україні суверенним рішенням. Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

«Ми завжди говорили, що будь-яка країна сама вирішує, який рівень підтримки їй надавати», – розповів Райдер.

За його словами, Польща була однією з провідних країн, коли йшлося про надання допомоги Україні в галузі безпеки та гуманітарної допомоги.

Райдер нагадав, що Польща підтримала понад мільйон українських біженців, які виїхали внаслідок російського вторгнення.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна більше не передаватиме зброю Україні, оскільки сама перебуває в процесі активного переозброєння. 

Також прессекретар уряду Польщі Петро Мюллер заявив, що Польща продовжує постачання зброї в Україну за раніше узгодженими контрактами. Це стосується, зокрема, передачі гаубиць Krab. Пізніше стало відомо, що заява прем'єра Польщі стала несподіванкою для МЗС країни. Зазначається, що прем'єр, схоже, не консультувався з дипломатичним відомством перед висловленням позиції.

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Теги: Пентагон Україна зброя Польща

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