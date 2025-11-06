Росія готує диверсію на Запорізькій АЕС, аби звинуватити Україну

Російська розвідка стверджує, що НАТО нібито закликає Київ здійснити диверсію із жертвами

Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації поширила черговий фейк, аби звинуватити Україну. Окупанти заявляють про нібито підготовку нашою країною диверсії на Запорізькій АЕС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

«Захід розглядає варіант із диверсією на ЗАЕС із розплавленням активної зони її ядерних реакторів», – йдеться в заяві російської розвідки.

Окупанти стверджують, що країни-члени НАТО нібито закликають Київ здійснити диверсію, яка мала б призвести до значних жертв, оскільки в області поширення радіоактивних частинок начебто опиняться мешканці України та громадяни країн ЄС.

Варто зазначити, що Кремль, який окупував ЗАЕС та неодноразово влаштовував на ній блекаути, стабільно поширює провокації, аби дискредитувати Україну перед партнерами. Не виключено, що Москва готує провокації, аби звинуватити у них Україну.

Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція перебувала в режимі блекауту місяць. Росія навмисно відключила станцію від української енергосистеми, намагаючись підключити її до російської енергомережі – дії, які не мають прецеденту в історії атомної енергетики.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, заявив, що це не лише спроба привласнення мирного українського атомного об’єкта, а й порушення міжнародно визнаних стандартів ядерної безпеки. Він підкреслив, що такі дії «Росатому» є незаконними, оскільки суперечать українським стандартам ліцензування та безпеки.

Україна закликає міжнародну спільноту визнати ці дії Росії незаконними та небезпечними, а МАГАТЕ – тиснути на Москву, щоб вона припинила свої експерименти на станції та повернула її під контроль законного власника – Україні.

До слова, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що 9 жовтня, розпочався процес відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС. Вже 23 жовтня стало відомо, що енергетики відновили живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.