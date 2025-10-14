Головна Країна Політика
Зеленський позбавив громадянства Труханова, Царьова та Полуніна – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський позбавив громадянства Труханова, Царьова та Полуніна – ЗМІ
Глава держави підписав указ про позбавлення громадянства у деяких українців
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами президента, у деяких осіб було підтверджено наявність російського громадянства

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства деяких осіб, які мають російський паспорт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

За словами президента, керівник Служби безпеки Василь Малюк доповів йому щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні України. «Також підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав», – написав він.

Журналісти в ефірі телемарафону повідомили, що мова про міського голову Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від ОПЗЖ Олега Царьова та балетного танцівника Сергія Полуніна.

Нагадаємо, 13 жовтня на сайті президента України була оприлюднена петиція, що закликає позбавити мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства. Менш ніж за добу, всього за декілька годин, петиція зібрала понад 25 тисяч підписів.

Автор петиції Мирослав Откович закликав президента Володимира Зеленського розглянути питання щодо позбавлення громадянства чинного мера Одеси. «У відкритих джерелах неодноразово з’являлися матеріали журналістських розслідувань, які містять дані про наявність у Геннадія Труханова паспорта громадянина РФ та російського податкового номера. Ці факти свідчать, що він має подвійне громадянство, що суперечить Конституції України», – зазначено в петиції.

До слова, у лютому 2024 року суд арештував нерухомість колишнього народного депутата Олега Царьова, який причетний до фінансування збройної агресії РФ. Мова йде про квартиру у центральній частині Дніпра, земельну ділянку на Київщині, а також два майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму.

