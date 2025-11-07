Головна Країна Політика
Контракти для військових, система електронних балів: Зеленський провів Ставку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Контракти для військових, система електронних балів: Зеленський провів Ставку
фото: Офіс президента (ілюстративне)

Заступник керівника Офісу президента: Готуємо нові контракти, які зможуть підписувати і військові (зокрема мобілізовані), і цивільні

Сьогодні, 7 листопада, президент України Володимир Зеленський провів Ставку. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента, полковник Павло Паліса, передає «Главком».

«Сьогодні на Ставці обговорили все, що хлопці підняли у вівторок на Донеччині – президент пройшовся по кожному питанню детально. Деякі питання вирішимо одразу, на решту потрібен трохи час і чітка робота – але будемо рухатись швидко. Система електронних балів працює добре, але є дрібні недопрацювання – підправимо порядок видачі. Добрі відгуки отримала й DOT-Chain Defence – будемо підключати до неї ще підрозділи і розширювати перелік корисних речей: батареї, антени, кабелі, які постійно потрібні в бою», – йдеться у дописі.

За словами Паліси, операції евакуації поранених дронами теж будуть оцінюватися електронними балами. «Бо життя наших військових для нас понад усе. Паралельно запускаємо розробку логістичного дрона і шукаємо альтернативи для розвідки та спостереження. Також працюємо над нарощенням поставок важких бомберів і високоточних боєприпасів – це прямо просили з передової», – сказав він.

«Окремо готуємо нові контракти, які зможуть підписувати і військові (зокрема мобілізовані), і цивільні – щоб гарантувати гідну оплату та чіткі умови служби. Працюємо далі», – підсумував заступник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, Міністерство оборони, за дорученням президента України Володимира Зеленського, розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців. Нові контракти будуть включати збільшення щомісячних виплат, бонуси за підписання, розширення соціального пакета.

Згодом Шмигаль повідомив, що нові контракти для ЗСУ передбачатимуть відстрочку від служби після завершення контракту. Вони також будуть доступні для діючих військових.

