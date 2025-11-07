Вищий антикорупційний суд збільшив Труханову суму застави

Труханов отримав підозру через загибель дев’яти людей в Одесі 30 вересня

ВАКС відмовився брати Труханова під варту

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурора САП та збільшив розмір застави обвинуваченому ексмеру Одеси Геннадію Труханову з 30 до 42 млн грн. Про це «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.

Водночас ВАКС відмовився брати Труханова під варту. Йдеться про справу щодо заволодіння активами громади Одеси та легалізації доходів на 689 млн грн. Усього у справі 11 обвинувачених. Серед обвинувачених, зокрема, бізнесмен Володимир Галантернік, помічниця Труханова Альона Попова та депутати Одеської ради.

Крім того, Труханов також обвинувачується у незаконному заволодінні 92,6 млн грн.

Нагадаємо, ексмер Одеси Геннадій Труханов перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Також він зобовʼязаний носити електронний браслет. Таке рішення ухвалив Печерський суд Києва 31 жовтня.

Зокрема, ексмер Одеси Геннадій Труханов подав апеляцію на рішення суду про цілодобовий домашній арешт у справі про службову недбалість.

Як повідомлялося, генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про підозру ексмеру Одеси Геннадію Труханову через загибель дев’яти людей в Одесі 30 вересня. За даними слідства, експосадовець неналежно виконував свої службові обов’язки та не забезпечив повноцінного функціонування в місті інженерних мереж.

Згодом Геннадій Труханов заявив, що оголошена йому підозра у службовій недбалості стала для нього «несподіванкою».

Варто зазначити, що 30 вересня Одесу накрили рекордні дощі, спричинені повільним локальним циклоном над Чорним морем. За добу в місті випало 94 мм опадів, що становить 224% від місячної норми. Внаслідок сильних дощів та підтоплень в Одесі 30 вересня загинули люди.