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Переведення годинників на зимовий час. Що відбувається на окупованих територіях

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Переведення годинників на зимовий час. Що відбувається на окупованих територіях
Окупанти заборонили переводити годинники на зимовий час
фото з відкритих джерел

Рашисти хочуть, щоб мешканці тимчасово окупованих територій були відірвані від всього світу

Окупаційна влада заборонила мешканцям тимчасово захоплених територій України переводити годинники на зимовий час. Про це повідомив мер окупованого рашистами Мелітополя Іван Федоров.

«Окупанти хочуть, щоб і мешканці тимчасово окупованих територій були відірвані від всього світу, а тому заборонили переводити годинники на зимовий час», – повідомив міський голова.

Федоров зазначив, що «диктатору з Кремля ніяк не зрозуміти, що наші люди з нами попри залякування та всі їх безглузді вимоги».

Мер Мелітополя переконаний, що час окупантів добігає кінця.

Раніше Федоров повідомив, що окупанти продовжують тримати в заручниках населення окупованих Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей. Рашисти навмисно утримують українців, оскільки потім виїхати буде складніше.

Як відомо, у ніч проти 30 жовтня українці перейшли на зимовий час. Стрілки годинників перевели на годину назад.

Перехід з літнього часу на зимовий і навпаки здійснюється більш ніж в 100 країнах світу. В Україні годинник переводять з 1981 року.

Теги: окупанти окупація росія війна Україна час

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