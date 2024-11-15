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«На випадок війни з Росією»: естонські військові на тренуваннях підірвали міст

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«На випадок війни з Росією»: естонські військові на тренуваннях підірвали міст
Естонські та британські війська підірвали міст у Таллінні

Postimees: Сили оборони Естонії вночі підірвали віадук Канама на шосе Таллінн-Пярну-Ікла

 

 

Батальйон інженерних військ Сил оборони Естонії підірвав віадук Канама на шосе Таллінн-Пярну. Про це пише Postimees. Таким чином армія відпрацювала дії щодо запобігання загрозам з боку Росії.

«Керівник підривних робіт – капітан Урмас Тонто з Піонерського батальйону 1-ї піхотної бригади. За його словами, одне із завдань батальйону – зупинити чи перешкодити просуванню супротивника та забезпечити можливості пересування власних підрозділів», – йдеться у матеріалі.

Журналісти стверджують, що руйнування віадука за допомогою вибухівки, який підлягав зносу, дає Силам оборони Естонії досвід організації операцій із затримки противника на тактичних опорних пунктах. Також підрив віадука скоротить час робіт зі знесення.

Вночі було підірвано віадук Канама, відкриття шосе Таллінн - Пярну
Вночі було підірвано віадук Канама, відкриття шосе Таллінн - Пярну

Після реконструкції вантажопідйомність віадука становитиме 360 тонн замість колишніх 80 тонн. Наголошується, що оновлений віадук зможе перевозити техніку Сил оборони Естонії та спеціальні вантажі.

Нагадаємо, департамент поліції та прикордонної охорони Естонії планує будівництво «стіни від дронів», щоб отримати повну картину, які саме безпілотники літають на кордоні з Росією та у великих містах країни. Керівниця Бюро прикордонного управління департаменту поліції та прикордонної охорони Іві Калмус зазначила, що Естонія має можливість бачити дрони і при необхідності збивати їх, але цього недостатньо.

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Теги: Естонія військові навчання росія військові

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