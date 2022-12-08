Петиція про блокування російського контенту набрала необхідні голоси для розгляду

Із 7 жовтня в Україні заборонено російську музику в медіапросторі та громадських місцях

Петицію з проханням було оприлюднено на сайті президента України 27 жовтня

Петиція про звернення до стримінгових компаній для створення механізму, який гарантує блокування російського контенту на території України набрала необхідну кількість голосів для розгляду, а саме – 25 тис. Тепер її має розглянути президент України Володимир Зеленський.

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Петицію з проханням було оприлюднено на сайті президента України 27 жовтня. ЇЇ автор Сергій Градиський просив президента заборонити споживання будь-якого контенту росіян на всіх доступних стрімінгових сервісах на території України та звернутися з цим проханням до стримінгових компаній.

Він зазначив, що пісні російських виконавців залишаються в топах музичних платформ і російські артисти сплачують податки в бюджет Росії, яка спрямовує ці кошти зокрема й на зброю для геноциду українського народу.

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«Кожне прослуховування пісні ворога не лише спонсорує тероризм, а й популяризує культуру ворога, яку нам десятками років насаджувала Росія. Кожне прослуховування пісні російського артиста зменшує шанси українських артистів бути почутими, а нових талантів – народженими», – наголосив Градиський.

Нагадаємо, із 7 жовтня в Україні заборонено російську музику в медіапросторі та громадських місцях.

Раніше повідомлялося, що петиція про позбавлення Бойка звання Героя України набрала потрібні 25 тис. голосів.

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