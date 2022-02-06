Блогерка помітила дивну особливість у привітанні Зеленського дружині

Олені Зеленській 6 лютого виповнилося 44 роки, чоловік своєрідно привітав її у соцмережах

Першій леді Олені Зеленській 6 лютого виповнилося 44 роки. Президент уранці привітав свою другу половинку. У соцмережах він написав довгий пост, використавши для цього переважно незакінчені речення. «Скільки всього хочеться сказати… але ми тут не одні. Як завжди останнім часом. Тому я спробую дуже акуратно, але ти мене зрозумієш», – аргументував таке привітання з уривків Зеленський.

Тим часом, авторка каналу «Рагу.лі», блогерка Тетяна Микитенко зауважила, що Зеленський уже звертався подібним чином до Святослава Вакарчука. Було це 2018 року, коли у політичних колах активно обговорювали участь його та музиканта у майбутніх президентських виборах.

«Славо, ти «так» чи «ні»? Тому що якщо ти залізно «так» чи «ні» – ну, тоді і я. А то всі знову питають, ну що я, що я... А що я? Я-то – зрозуміло. Що ти? Просто якщо ти і я, це – ми, розумієш? А якщо ми – то це всіх», – сказав він.

«Ніколи б не подумала, що глибину почуттів до дружини Зе виражає тим же набором, що колись уже застосував до Вакарчука. І з Славком «ми всіх», і з Оленою. Я б обідилась», – написала Тетяна Микитенко.

У коментарях до посту Микитенко користувачі взялися активно обговорювати привітання.

«Олені не залишається нічого окрім відповісти: «Батя, я стараюсь», «Вангую, що хтось хвацький замість тих крапок вставить слова і буде найкращий номер «Вечірнього», «Схожі звичайно ж на ...», – це він на Богдана натякнув?», «Це типовий стиль його промов», «Нагадало переписки з хлопцями у 8-му класі, у них приблизно така лексика була», – пишуть у коментарях.

Напередодні нового року перша леді опублікувала романтичне новорічне фото з чоловіком. Також у грудні Зеленська в костюмі зі «Службового роману» сходила за продуктами.

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