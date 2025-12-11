Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Безпілотник атакував приватний будинок на Львівщині

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Безпілотник атакував приватний будинок на Львівщині
Невідомий дрон влучив у приватний будинок у селі Сокільники
фото ілюстративне

Невідомий дрон влучив у приватний будинок у селі Сокільники поблизу Львова, пошкодивши дах та фасад

У ніч проти 11 грудня в селі Сокільники поблизу Львова невідомий безпілотник влучив у приватний будинок. Про це повідомило управління Нацполіції у Львівській області 11 грудня.

За даними поліції, повідомлення про вибух було отримано близько 04:00. Внаслідок удару ніхто не постраждав. Пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень будинку.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про закінчений замах на умисне вбивство (ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до 15 років.

На місці працюють правоохоронці та профільні служби. Обставини події встановлюються. Зазначимо, що в Львівській області востаннє повітряна тривога лунала ще вночі 7 грудня.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 грудня, у місті Носівка Ніжинського району внаслідок падіння російського дрона постраждала людина. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Підрозділи ДСНС ліквідували загоряння. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

У ніч проти 11 грудня російські окупанти атакували Кременчук балістичними ракетами та ударними безпілотниками. За словами очільника Полтавської ОВА, під ударом знову опинилися енергетичні об'єкти.

Також вночі російські окупанти атакували Одеську область безпілотниками, під ударом цивільна, енергетичні та транспортна інфраструктури регіону.
 

Читайте також:

Теги: росія Львів дрон війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хто наводить на енергетику і що з ними трапляється
Хто наводить на енергетику і що з ними трапляється
21 листопада, 10:45
ISW: ЗСУ нещодавно просунулися на північ від Піщаного
ЗСУ мають успіх на Куп'янському напрямку – ISW
15 листопада, 08:25
Внаслідок російського обстрілу Києва 14 листопада загинуло подружжя працівників «Енергоатома»
Двоє працівників «Енергоатома» загинули під час російської атаки в Києві
18 листопада, 14:48
Лондон підтримує прагнення президента Трампа покласти край «цій варварській війні»
«Росія може зробити це завтра». Велика Британія про закінчення війни в Україні
20 листопада, 02:16
Трамп розповів, на що Росія погодилась у переговорах про мир з Україною
Трамп назвав головну поступку Росії у мирних переговорах з Україною
26 листопада, 12:54
Бельгія назвала три ключові умови для підтримки репараційного кредиту Україні
Бельгія назвала три ключові умови для підтримки репараційного кредиту Україні
4 грудня, 23:11
Пошкоджені колії внаслідок атаки РФ
«Укрзалізниця» під прицілом: віцепрем’єр повідомив про нову загрозу для підприємства
15 листопада, 17:18
Роману Рудюку назавжди 42
Майже рік вважався зниклим безвісти. Згадаймо Романа Рудюка
29 листопада, 09:00
Російські пропагандистські ресурси наразі не повідомляють, про дату та обставини знищення окупанта
ЗСУ на фронті знищили члена збірної Росії з кросу
6 грудня, 15:04

Події в Україні

Безпілотник атакував приватний будинок на Львівщині
Безпілотник атакував приватний будинок на Львівщині
Дронова атака на Чернігівщину: рятувальники показали наслідки
Дронова атака на Чернігівщину: рятувальники показали наслідки
Безпілотники СБУ вперше зупинили роботу нафтовидобувної платформи РФ у Каспійському морі
Безпілотники СБУ вперше зупинили роботу нафтовидобувної платформи РФ у Каспійському морі
Карта бойових дій в Україні станом на 11 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 11 грудня 2025 року
Окупанти атакували об’єкт енергетики на Одещині
Окупанти атакували об’єкт енергетики на Одещині
Росіяни атакували енергооб’єкти у Кременчуці: наслідки атаки
Росіяни атакували енергооб’єкти у Кременчуці: наслідки атаки

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Вчора, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua