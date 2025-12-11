Безпілотник атакував приватний будинок на Львівщині

Невідомий дрон влучив у приватний будинок у селі Сокільники

Невідомий дрон влучив у приватний будинок у селі Сокільники поблизу Львова, пошкодивши дах та фасад

У ніч проти 11 грудня в селі Сокільники поблизу Львова невідомий безпілотник влучив у приватний будинок. Про це повідомило управління Нацполіції у Львівській області 11 грудня.

За даними поліції, повідомлення про вибух було отримано близько 04:00. Внаслідок удару ніхто не постраждав. Пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень будинку.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про закінчений замах на умисне вбивство (ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до 15 років.

На місці працюють правоохоронці та профільні служби. Обставини події встановлюються. Зазначимо, що в Львівській області востаннє повітряна тривога лунала ще вночі 7 грудня.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 грудня, у місті Носівка Ніжинського району внаслідок падіння російського дрона постраждала людина. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Підрозділи ДСНС ліквідували загоряння. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

У ніч проти 11 грудня російські окупанти атакували Кременчук балістичними ракетами та ударними безпілотниками. За словами очільника Полтавської ОВА, під ударом знову опинилися енергетичні об'єкти.

Також вночі російські окупанти атакували Одеську область безпілотниками, під ударом цивільна, енергетичні та транспортна інфраструктури регіону.

