Підбитий українськими військовими російський буксир затонув

На судні був розташований зенітно-ракетний комплекс «ТОР»

Російський буксир «Василь Бех», який вранці 17 червня був підбитий українськими військовими поблизу острова Зміїний, затонув. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

На судні був розташований зенітно-ракетний комплекс «ТОР»

«Сьогодні вранці нашими Військово-морськими силами було уражено судно забезпечення Чорноморського флоту «Василь Бех», на борту якого був встановлений «ТОР» (зенітно-ракетний комплекс. – Ред.). Пізніше стало відомо, що він затонув», – сказав він.

Марченко зазначив, що на рахунку наших Збройних сил вже є ворожий крейсер, декілька катерів, тепер додався буксир. «Я впевнений, що наші військові додадуть туди ще фрегат, корвет та великий десантний корабель. І зможемо сказати, що ми створили у Чорноморському флоті Росії таку собі підводну бригаду кораблів на дні Чорного моря», – сказав він.

Нагадаємо, сьогодні, 17 червня, стало відомо, що в акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту «Василий Бех». Він транспортував на острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад.

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