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Нардеп Шуфрич постане перед судом

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Нардеп Шуфрич постане перед судом
Шуфричу інкриміновано державну зраду
фото: Офіс генпрокурора

Народному обранцю може загрожувати 15 років позбавлення волі.

Прокурори направили до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваного у державній зраді народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Нестора Шуфричата та його експомічника. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Шуфричу та його експомічнику інкриміновано фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 КК України). Крім цього, народному обранцю також інкриміновано державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).

Нардеп Шуфрич постане перед судом фото 1
фото: Офіс генпрокурора

За даними слідства, обвинувачені разом із іншими довіреними нардепу особами після окупації півострова Крим ворогом забезпечили реєстрацію нерухомості – будинку та земельної ділянки в смт Сімеїз за законами РФ. Це майно Шуфрич придбав у 2013 році через підконтрольне підприємство та довірених осіб.

У 2016 році з метою охорони майна на тимчасово окупованому півострові обвинувачені організували укладення договору охорони з незаконним воєнізованим формуванням окупаційної влади в Криму – «ФГУП «Охрана» росгвардії по Республіці Крим». Далі вони організували передачу та перерахування Росгвардії РФ, яка бере участь у війні проти України, понад 648,7 тис російських рублів за охорону майна.

Нардеп Шуфрич постане перед судом фото 2
фото: Офіс генпрокурора

Крім того, нардеп був завербований ФСБ РФ та виконував завдання одного з колишніх заступників секретарів РНБО, який у 2014 році виїхав до Москви.

Також зазначається, що Шуфрич систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював наративи держави-агресорки, проводячи підривну діяльність проти України. Він підтримував ідеї проросійської спрямованості подальшого розвитку України.

Нині обвинувачені перебувають під вартою. За даними Державного бюро розслідувань (ДБР), Шуфричу може загрожувати 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у квітні правоохоронці затримали помічника народного депутата Нестора Шуфрича, який фінансував Росгвардію в Криму.

На початку лютого 2024 року нардеп Шуфрич отримав підозру у фінансуванні Росгвардії в Криму. А перед цим, 15 вересня, Шуфричу повідомили про підозру у державній зраді. 

Теги: Нестор Шуфрич депутат суд кримінал ДБР Офіс Генерального прокурора

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