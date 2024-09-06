Шуфрич написав заяву в ДБР на слідчих

Нардеп розповів, що просив долучитися до засідання суду сьогодні онлайн, але йому не дозволили

Народний депутат України IX скликання від забороненої партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич, якого звинувачують у державній зраді і який нещодавно переніс операцію з видалення двох гриж, написав заяву в ДБР на слідчих через те, що, як він заявив, у СІЗО йому 8 місяців не давали дозвіл на медичні маніпуляції. Про це Шуфрич повідомив «Суспільному».

«Вісім місяців мене не оперували, і операція, яка могла обійтися маніпуляціями, тобто маніпулятором, вже стала неможливою. Була проведена тиждень тому повноцінна глибока операція. Виправили дві грижі… Це має певні ускладнення у зв'язку з забезпеченням роботи шлункового тракту. Те, чого можна було уникнути, сталося. Ми такі дії вважаємо тортурами», – сказав Шуфрич.

За словами Шуфрича, захист звернувся до ДБР щодо притягнення до кримінальної відповідальності винних у тортурах і тиску на політика у такий спосіб.

«Ми написали (заяву в ДБР – «Главком».) на слідчих, які, маючи сім рішень судів і ноту ЄСПЛ, яка зобов'язала уряд України забезпечити моє лікування, ігнорували це. І привели до тяжких наслідків, які Ви зараз бачите», – сказав Шуфрич, який стояв під час засідання.

За його словами, зараз, він почувається погано. Шуфрич розповів, що просив долучитися до засідання сьогодні онлайн, але йому не дозволили. Тому його довелося «накачати великою кількістю ліків, щоб приїхати в суд».

Зазначається, що під час засідання прокурори клопотали про продовження запобіжного у вигляді тримання під вартою. За словами сторони обвинувачення, є ризики переховування, спотворення доказів та впливу на свідків.

Захисники нардепа подали клопотання про відвід судді. Тому станом на 12 годину була оголошена перерва, аби визначити, чи продовжить цей суддя засідання.

Нагадаємо, раніше радниця зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян повідомила, що народний депутат від забороненої партія «Опозиційна платформа – за життя» Нестор Шуфрич живий і з ним усе добре. Його справу передано до суду.

Зазначимо, вчора, 5 вересня, у мережі з'явилися повідомлення про нібито смерть у СІЗО нардепа Нестора Шуфрича. Чутки виявилися неправдивими, їх спростували адвокати Шуфрича. За їх словами, нардеп перебуває у лікарні. Відомо, що 4 вересня Шуфрича доставили у Печерський райсуд Києва на підготовче засідання з лікарні, де він проходив реабілітацію після операції. Йому дозволили брати участь у засіданнях онлайн.

Зокрема колишній народний депутат Ігор Мосійчук поширив новину про смерть нардепа Нестора Шуфрича, а згодом самі її спростував.

«В увʼязненні помер народний депутат від забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Повідомили знайомі адвокати», – написав спочатку Мосійчук у своєму телеграм-каналі.

скріншот

Невдовзі він заявив, що це фейк.

скріншот

Нагадаємо, що прокурори направили до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваного у державній зраді народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича та та його експомічника.

Нині обвинувачені перебувають під вартою. За даними Державного бюро розслідувань (ДБР), Шуфричу може загрожувати 15 років позбавлення волі.

У квітні правоохоронці затримали помічника народного депутата Нестора Шуфрича, який фінансував Росгвардію в Криму.

На початку лютого 2024 року нардеп Шуфрич отримав підозру у фінансуванні Росгвардії в Криму. А перед цим, 15 вересня, Шуфричу повідомили про підозру у державній зраді.