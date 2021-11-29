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    Глава МВС Польщі попередив Україну про можливі гібридні атаки

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    Очільники МВС України та Польщі обговорили міграційну кризу - Глава МВС Польщі попередив Україну про можливі гібридні атаки
    Очільники МВС України та Польщі обговорили міграційну кризу
    колаж: mvs.gov.ua

    Польський міністр запевнив у готовності Польщі підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України

    Міністри внутрішніх справ України і Польщі Денис Монастирський та Маріуш Камінський провели телефонну розмову, в якій обговорили ситуацію на польсько-білоруському кордоні. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

    «Міністр внутрішніх справ України розповів про деталі спеціальної прикордонної операції «Полісся». Її розгорнули, щоб запобігти протиправній діяльності з боку іноземців на українській ділянці кордону з Республікою Білорусь, а також про виділення Кабміном 175 млн грн на посилення охорони українського кордону», – йдеться в повідомленні.

    У свою чергу, Камінський повідомив, що на кордоні з Білоруссю є тимчасова деескалація напруження. Тоді як польські правоохоронці фіксують зміни тактики дій мігрантів, які намагаються прорватись через білорусько-польський кордон. Вони невеликими групами штурмують ділянки держкордону в різних місцях.

    На думку Маріуша Камінського, є досить висока ймовірність, що гібридні атаки також будуть проти України. Водночас польський міністр запевнив у готовності Польщі підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України.

    «Ми усвідомлюємо можливі сценарії подальшого розвитку подій, які можуть бути реалізовані проти України, щоб підірвати стабільність нашої держави, розпорошити її увагу і сили, а також якимось чином погіршити її відносини з Польщею та ЄС», – відзначив Монастирський.

    До слова, мігранти спробували прорватися до Польщі за допомогою білоруських силовиків (фото, відео).

    На днях українські правоохоронці провели масштабне тренування на кордоні з Білоруссю (фото).

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    Теги: Білорусь МВС Польща мігранти Україна кордон біженці Денис Монастирський
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    Глава МВС Польщі попередив Україну про можливі гібридні атаки