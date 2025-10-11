Головна Країна Кримінал
Адвокат, який намагався підкупити прокурора, заплатить космічний штраф

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Адвокат, який намагався підкупити прокурора, заплатить космічний штраф
Адвокат «відмазував» військового, який вкрав зброю. У підсумку прокурор здав хабародавця
фото: depositphotos.com

Обвинувачений уник тюрми, уклавши угоду про визнання вини

На Хмельниччині адвокат заплатить 2 млн грн штрафу за надання прокурору неправомірної вигоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За даними вироку, обвинувачений пропонував хабаря прокурору Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону за перекваліфікацію злочину підозрюваному військовослужбовцю. Зокрема, солдат підозрювався у крадіжці зброї (трьох пістолетів американського виробництва і трьох оптичних прицілів) та незаконному поводженні з нею. Адвокат просив прокурора змінити підозру військовому, не пов’язану з позбавленням волі. Взамін обіцяв винагороду у вигляді $5 тис.

Юрист приніс частину неправомірної вигоди ($1,5 тис.) у службовий кабінет прокурора. Після цього його було викрито на «гарячому» і затримано правоохоронцями
Юрист приніс частину неправомірної вигоди ($1,5 тис.) у службовий кабінет прокурора. Після цього його було викрито на «гарячому» і затримано правоохоронцями
фото: Нацпол

У січні цього року юрист приніс частину неправомірної вигоди ($1,5 тис.) у службовий кабінет прокурора. Після цього його було викрито на «гарячому» і затримано правоохоронцями.

Як з’ясувало слідство, під час вчинення злочину адвокат застосовував засоби конспірації: спілкувався за допомогою жестів, використовував інтернет-месенджері та діяв у змові з підозрюваним військовим.

Обвинуваченому загрожувало покарання від чотирьох до восьми років тюрми (ч. 3 статті 369 Кримінального кодексу). Однак адвокат уник реального покарання, підписавши з прокурором угоду про визнання винуватості. Згідно з нею, адвокат повністю визнає вину, до нього застосовується умовний термін покарання зі сплатою штрафу на суму 2 млн грн.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільною. Феміда врахувала, що адвокат активно сприяв розкриттю злочину, щиро розкаявся у вчиненому, позитивно характеризується і має на утриманні чотирьох дітей до 18 років.

У підсумку суд призначив обвинуваченому п’ять років позбавлення волі, які замінив на два роки іспитового терміну. Також Феміда наклала 2 млн грн штрафу. Це покарання виконуватиметься окремо.

Крім того, обвинувачений сплатить 6,9 тис. грн у вигляді витрат за проведення експертиз.

Іще суд стягнув у дохід держави частину хабаря на суму $1,5 тис, яку обвинувачений надав прокурору.

Варто наголосити: військовий, якого «відмазував» обвинувачений адвокат, отримав вирок – сім років в’язниці.

Як повідомляв «Главком», детективи Національного антикорупційного бюро спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили прокурора Офісу генпрокурора та адвокатів. За даними слідства, вони підбурювали одного з підозрюваних до хабаря за закриття кримінальної справи.

Як зазначають антикорупційні органи, у період з 10 лютого по 18 вересня 2025 року адвокати, нібито вступивши у злочинну змову з прокурором Офісу генерального прокурора, запропонували підозрюваному в одній зі справ НАБУ вирішити питання про її закриття шляхом підкупу посадових осіб. Кошти призначалися начебто для подальшої передачі прокурорам САП та суддям Вищого антикорупційного суду за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ.

«Зловмисники взяли на себе зобов'язання виступити посередниками в отриманні та передачі грошових коштів. Сума неправомірної вигоди, до надання якої підбурювали підозрюваного, за час їхньої злочинної діяльності зросла з початкових $2 млн до $3,5 млн», – йдеться в повідомленні.

