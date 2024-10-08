Головна Світ Політика
search button user button menu button

Гарріс перед повномасштабним вторгненням РФ просила Зеленського обрати наступника – WP

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Гарріс перед повномасштабним вторгненням РФ просила Зеленського обрати наступника – WP
Віцепрезидентка США просила Зеленського розробити план наступництва, який би забезпечив стабільність в країні
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Під час Мюнхенської безпекової конференції Гарріс начебто переконувала Зеленського вдатися до дій на тлі майбутньої загрози

У лютому 2022 року, перед початком повномасштабного російського вторгнення в Україну, віцепрезидентка США Камала Гарріс просила президента Володимира Зеленського розробити план на випадок, якщо його вб’ють або захоплять у полон. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на журналіста Боба Вудворда та його книгу «Війна».

Вудворд стверджує, що під час Мюнхенської безпекової конференції Гарріс начебто переконувала Зеленського вдатися до дій на тлі військової загрози Росії. Серед них – розробити план наступництва, який би забезпечив стабільність, якщо, за її словами, «вас захоплять у полон або вб'ють».

У книжці йдеться про те, що віцепрезидентка США так само закликала до дій президента Франції Емманюеля Макрона у відповідь на загрозу Росії.

Нагадаємо, кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа в опитуваннях із незначними трьома відсотками – 46% проти 43%.

До слова, кандидатка у президентки та віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що не погодиться на переговори щодо припинення війни в Україні з російським диктатором Володимиром Путіним без участі Києва.

Як повідомлялося, Дональд Трамп у 2017 році питав у Володимира Путіна поради щодо України, і Путіну вдалося схилити думку Трампа на свій бік. Як пише The New York Times, посилаючись на свої джерела, 28 січня 2017 року під час першої телефонної розмови з Путіним за час свого президентства Трамп першим порушив питання про Україну, попросивши Путіна висловити свою думку.

Читайте також:

Теги: Камала Гарріс Володимир Зеленський президент війна вбивство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Медведчук вимагав, аби українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти Зеленського, Стефанчука і Єрмака
Медведчук здійснив спробу усунути президента Зеленського з посади
Вчора, 14:27
Зеленський повідомив деталі про зустріч у форматі «Рамштайн»
Зеленський повідомив, що обговорюватиме з партнерами на «Рамштайні-25»
5 жовтня, 10:18
На думку Гетманцева, підвищення військового збору і ПДВ – це справедливий підхід
Гетманцев заявив, що ситуація в Україні потребує підвищення і військового збору, і ПДВ
2 жовтня, 15:29
В Україні масована повітряна тривога тривала вісім хвилин
В Україні масована повітряна тривога тривала вісім хвилин
23 вересня, 23:02
Клаудія Шейнбаум стала першою жінкою, обраною на пост президента Мексики
Новообрана президентка Мексики відповіла на запрошення Зеленського відвідати Україну
18 вересня, 09:37
Зеленський уперше порушив питання про наступ на території РФ на початку 2024 року
Politico: Залужний виступав проти операції ЗСУ на Курщині
17 вересня, 14:27
В об’їзд Маріуполя на північ зафіксована колона з завантажених гусеничною військовою технікою
Зафіксовано активізацію переміщень російської техніки на Вугледарський напрямок (фото)
14 вересня, 08:32
Прикметно, що Франциск раніше висловлював свою думку щодо політичних питань, демонструючи більш прогресивну позицію. Наприклад, дозволяв священникам прощати аборти
«Їхня політика – проти життя»: Папа Римський розкритикував Трампа і Гарріс
14 вересня, 02:39
Що інноваційного у шлюбі у «Дії»?
Що спільного між шлюбом у «Дії» та ліцензією на знищення памʼяток культури
13 вересня, 17:07

Політика

Гарріс перед повномасштабним вторгненням РФ просила Зеленського обрати наступника – WP
Гарріс перед повномасштабним вторгненням РФ просила Зеленського обрати наступника – WP
Перемовини з РФ. Генсек НАТО повідомив, хто прийматиме рішення щодо умов миру
Перемовини з РФ. Генсек НАТО повідомив, хто прийматиме рішення щодо умов миру
Шольц готовий до переговорів із Путіним – Reuters
Шольц готовий до переговорів із Путіним – Reuters
«Вони хочуть битися». Орбан виступив із заявою про Зеленського та Путіна
«Вони хочуть битися». Орбан виступив із заявою про Зеленського та Путіна
Байден відклав поїздку до Німеччини: реакція Берліна
Байден відклав поїздку до Німеччини: реакція Берліна
Трамп таємно надсилав Путіну дефіцитні тести на Covid-19 – WP
Трамп таємно надсилав Путіну дефіцитні тести на Covid-19 – WP

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
128K
Російський план закінчення війни в Україні: Лавров оголосив цілий список вимог
72K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
19K
Військові, які вперше самовільно залишили свої частини, почали повертатись на фронт
15K
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Поліція затримала чоловіка, який на Хрещатику паплюжив загиблих військовослужбовців
8419
День юриста України 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках

Новини

Росіяни заявили про збиття 16 безпілотників над Білгородщиною та Чорним морем 
Сьогодні, 10:06
Вхід росіян в Торецьк, натяки про перемовини з РФ та ядерні залякування КНДР: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 06:00
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Міжнародний день лікаря: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 10:44
Вибухи у Харкові та пожежа в Криму: головне за ніч
Вчора, 06:45

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua