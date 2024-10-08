Гарріс перед повномасштабним вторгненням РФ просила Зеленського обрати наступника – WP

Під час Мюнхенської безпекової конференції Гарріс начебто переконувала Зеленського вдатися до дій на тлі майбутньої загрози

У лютому 2022 року, перед початком повномасштабного російського вторгнення в Україну, віцепрезидентка США Камала Гарріс просила президента Володимира Зеленського розробити план на випадок, якщо його вб’ють або захоплять у полон. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на журналіста Боба Вудворда та його книгу «Війна».

Вудворд стверджує, що під час Мюнхенської безпекової конференції Гарріс начебто переконувала Зеленського вдатися до дій на тлі військової загрози Росії. Серед них – розробити план наступництва, який би забезпечив стабільність, якщо, за її словами, «вас захоплять у полон або вб'ють».

У книжці йдеться про те, що віцепрезидентка США так само закликала до дій президента Франції Емманюеля Макрона у відповідь на загрозу Росії.

Нагадаємо, кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа в опитуваннях із незначними трьома відсотками – 46% проти 43%.

До слова, кандидатка у президентки та віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що не погодиться на переговори щодо припинення війни в Україні з російським диктатором Володимиром Путіним без участі Києва.

Як повідомлялося, Дональд Трамп у 2017 році питав у Володимира Путіна поради щодо України, і Путіну вдалося схилити думку Трампа на свій бік. Як пише The New York Times, посилаючись на свої джерела, 28 січня 2017 року під час першої телефонної розмови з Путіним за час свого президентства Трамп першим порушив питання про Україну, попросивши Путіна висловити свою думку.