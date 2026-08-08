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11 днів ховався в лісі. На Буковині затримано чоловіка, який стріляв у поліцейських

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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11 днів ховався в лісі. На Буковині затримано чоловіка, який стріляв у поліцейських
Було проведено спецоперацію з дронами, щоб його затримати
фото: Національна поліція

54-річного жителя села Їжівці розшукали у приміщенні для зберігання сухої трави

На Буковині правоохоронці затримали 54-річного жителя села Їжівці, якого підозрюють у нападі на поліцейських. За даними слідства, чоловік відкрив вогонь під час обшуку, поранив двох оперативників, після чого втік і 11 днів переховувався. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

Інцидент стався 28 липня. Поліцейські прибули до помешкання чоловіка для проведення санкціонованого обшуку в межах кримінального провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами.

Під час слідчих дій чоловік, за версією правоохоронців, раптово схопив зброю та відкрив вогонь у бік поліцейських. Унаслідок стрілянини двоє оперативників карного розшуку отримали вогнепальні поранення. Наразі вони перебувають у лікарні.

Після нападу чоловік утік і переховувався у лісовому масиві. Для його пошуку в області запровадили спеціальну поліцейську операцію. Упродовж 11 днів правоохоронці перевіряли можливі місця перебування підозрюваного, прочісували місцевість та опрацьовували отриману інформацію.

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Зрештою чоловіка вдалося знайти у приміщенні, де зберігалася суха трава. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка поліцейські також вилучили набої, які направили на експертизу. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у квітні 2026 року чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях групи оповіщення та поліцейському на Рівненщині. Унаслідок стрілянини поранення отримали один військовослужбовець і поліцейський.

Теги: Буковина стрілянина Чернівецька область поранення Національна поліція України

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