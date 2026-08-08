11 днів ховався в лісі. На Буковині затримано чоловіка, який стріляв у поліцейських

Було проведено спецоперацію з дронами, щоб його затримати

54-річного жителя села Їжівці розшукали у приміщенні для зберігання сухої трави

На Буковині правоохоронці затримали 54-річного жителя села Їжівці, якого підозрюють у нападі на поліцейських. За даними слідства, чоловік відкрив вогонь під час обшуку, поранив двох оперативників, після чого втік і 11 днів переховувався. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

Інцидент стався 28 липня. Поліцейські прибули до помешкання чоловіка для проведення санкціонованого обшуку в межах кримінального провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами.

Під час слідчих дій чоловік, за версією правоохоронців, раптово схопив зброю та відкрив вогонь у бік поліцейських. Унаслідок стрілянини двоє оперативників карного розшуку отримали вогнепальні поранення. Наразі вони перебувають у лікарні.

Після нападу чоловік утік і переховувався у лісовому масиві. Для його пошуку в області запровадили спеціальну поліцейську операцію. Упродовж 11 днів правоохоронці перевіряли можливі місця перебування підозрюваного, прочісували місцевість та опрацьовували отриману інформацію.

❗️На Буковині поліцейські затримали чоловіка, який поранив двох поліцейських та 11 днів переховувався у лісі



Після скоєного нападник утік та переховувався у лісовому масиві. Для його розшуку й затримання на території області було введено спеціальну поліцейську операцію.… pic.twitter.com/uT8OzxXnxQ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 8, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Зрештою чоловіка вдалося знайти у приміщенні, де зберігалася суха трава. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка поліцейські також вилучили набої, які направили на експертизу. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у квітні 2026 року чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях групи оповіщення та поліцейському на Рівненщині. Унаслідок стрілянини поранення отримали один військовослужбовець і поліцейський.