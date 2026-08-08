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Росіяни намагалися проникнути до Оріхова: чи є загроза втрати міста

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росіяни намагалися проникнути до Оріхова: чи є загроза втрати міста
Росіяни намагалися таємно проникнути до Оріхова
фото з відкритих джерел

Українські військові ліквідували диверсійну групу РФ ще на підступах до Оріхова

На Оріхівському напрямку російські війська продовжують намагатися проникати між бойовими порядками Сил оборони України. Нещодавно поблизу Оріхова українські військові знищили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася потрапити до міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на коменкар речника 148-ї бригади ДШВ Сергія Колесниченка для Telegram-каналу Андрія Цаплієнка.

За словами Колесниченка, противник намагається здійснювати інфільтрацію в районах Малої Токмачки, Оріхова та Степногірська. Одну з російських ДРГ, яка намагалася проникнути до Оріхова, українські захисники своєчасно виявили та ліквідували.

Військовий наголосив, що наразі немає підстав говорити про загрозу втрати Оріхова. Місто перебуває під повним контролем Сил оборони України. Російські штурмові та диверсійні групи, за його словами, виявляють ще на підступах до українських позицій та завдають по них комплексного вогневого ураження.

Не досягнувши успіху безпосередньо на лінії бойового зіткнення, російські війська зосередили значні зусилля на порушенні української логістики. Зокрема, противник масово застосовує FPV-дрони на маршрутах забезпечення. Метою таких атак є ускладнення підвезення боєприпасів, евакуації поранених та проведення ротацій особового складу.

Водночас, за словами речника 148-ї бригади, система логістичного забезпечення Сил оборони залишається стійкою та керованою. Критично важливі завдання з постачання військ виконуються, а спроби російських сил ізолювати район бойових дій наразі не створюють передумов для розвитку їхнього наступу.

Нагадаємо, у травні ворожі війська завдали цілеспрямованого удару по в’їзному знаку міста Оріхів – славнозвісній стелі, яка стала справжнім символом незламності Запорізької області. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров наголосив, що попри пошкодження конструкції, дух регіону зламати неможливо.

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Теги: ЗСУ військові Запорізька область фронт росіяни диверсанти

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