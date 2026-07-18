Акції протесту дісталися фестивалів: на Atlas Weekend натовп скандував на підтримку Федорова

Виступ гурту Latexfauna перервало несподіване скандування із зали

17 липня на музичному фестивалі у Києві під час виступу гурту Latexfauna на великому екрані показали фото ексміністра оборони Михайла Федорова – у стилізованому образі східного шейха, в білій куфії та із золотим медальйоном. Глядачі одразу відповіли гучними вигуками на підтримку колишнього очільника відомства. Про це «Главком» дізнався з відеозаписів, що поширюються в соцмережах.

Що сталося на сцені

Під час виступу гурту Latexfauna на одній зі сцен фестивалю на великому LED-екрані позаду музикантів з'явилося стилізоване зображення Федорова в образі арабського шейха – чоловік у білій куфії, чорному ігалі та масивному золотому ланцюзі. Глядачі, що знімали виступ на телефони, помітили зображення й почали скандувати на підтримку ексміністра – хвилю підхопив увесь натовп.

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Протести дісталися й культурних подій

Поява зображення Федорова на екрані Atlas Weekend стала продовженням хвилі протестів, що другий день поспіль охоплює Україну. За моніторингом соцмереж «Главкома», 17 липня в Києві та обласних центрах люди вдруге вийшли на вулиці, вимагаючи повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони й відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

У Києві акція відбувається на площі Івана Франка, люди почали сходитися ще вдень – за попередніми підрахунками, на мітинг вийшло понад п'ять тисяч учасників. Протести розпочалися напередодні, вранці 16 липня, коли українці вперше висловили незгоду з відставкою Федорова, а вже сьогодні протестувальники активно вимагають і відставки головнокомандувача Сирського.

За попередніми оцінками, це наймасовіша протестна акція в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Висловитися проти відставки міністра оборони вийшли не лише в столиці – другий день протести тривають у Харкові, Миколаєві, Тернополі, Чернівцях та Луцьку. Серед вимог учасників акції в Луцьку – якнайшвидше призначення нового міністра оборони, повернення Верховної Ради з канікул, збереження курсу на реформи та інновації у війську, а також підзвітність головнокомандувача ЗСУ.

Нагадаємо, вперше протестувальники вийшли на вулиці у четвер 16 липня – тоді на площі Івана Франка зібралася молодь із плакатами. Сам Федоров раніше розповів, що не почув від президента конкретних претензій до своєї роботи.