Унаслідок атаки РФ загинула директорка київської школи-ліцею та її родина

Галина Кучер, її чоловік та маленький онук загинули внаслідок прямого влучання російського дрона в будинок

Унаслідок російської атаки загинула директорка київської школи-ліцею №124 Галина Кучер. Жертвами атаки також стали її чоловік та маленький онук. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис народної депутатки України 6-го та 7-го скликання Лесі Оробець.

Російський ударний безпілотник безпосередньо влучив у будинок, де перебувала родина. Оробець розповіла, що Кучер очолювала школу-ліцей №124 у Подільському районі столиці та назвала її людяною, доброю і турботливою людиною.«Вона підняла дуже складну школу на високий рівень», – написала екснардепка.

У ліцеї підтвердили загибель директорки та зазначили, що Кучер була вчителем-методистом і відмінником освіти України.

Вона також пригадала, що в жовтні минулого року російський дрон влучив неподалік від школи-ліцею №124. Тоді вибуховою хвилею у навчальному закладі повибивало шибки, однак ніхто не загинув. Оробець висловила співчуття родині та близьким загиблих, а також колективу школи, учням і їхнім батькам.

Нагадаємо, у ніч проти 8 серпня Росія завдала чергового комбінованого удару по Україні, випустивши шість балістичних ракет і 151 безпілотник різних типів. Жодну з балістичних ракет українській ППО збити не вдалося.

Ворог атакував безпілотниками Броварський район Київської області. Після опівночі п'ять російських дронів влучили у приватне домоволодіння в Пухівці. Унаслідок удару двоповерховий житловий будинок був повністю зруйнований, після чого виникла пожежа.

Жертвами атаки стали трирічний хлопчик, його бабуся (Галина Кучер) та дідусь. Батьки дитини отримали уламкові поранення та опіки. Постраждав також 15-річний старший брат хлопчика – з опіками його госпіталізували до реанімаційного відділення. Крім того, травм зазнав 21-річний сусід, який після удару прийшов на допомогу родині.