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У Нікополі через атаку згорів рейсовий автобус, загинув водій

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Нікополі через атаку згорів рейсовий автобус, загинув водій
Вогонь охопив автобус у Нікополі
фото: Олександр Ганжа

Ще один працівник дістав поранення, йому надають медичну допомогу

У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок російської атаки 8 серпня згорів рейсовий автобус. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу.

Посадовець опублікував фото, на якому видно охоплений вогнем транспортний засіб. За його словами, внаслідок удару загинув водій автобуса. Його 48-річний колега зазнав поранень. Наразі медики надають постраждалому всю необхідну допомогу. 

Крім цього, уночі 8 серпня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Дніпропетровській області. Під ударами опинилися шість районів регіону, одна людина дістала поранення. Сили протиповітряної оборони знищили 17 ворожих БпЛА.

Найінтенсивніших ударів зазнав Дніпровський район, де на території логістичної компанії спалахнули пожежі. На Нікопольщині російські війська атакували Нікополь, а також Марганецьку та Покровську громади. Внаслідок обстрілів пошкоджено автозаправну станцію та приватний будинок, одна людина постраждала.

Нагадаємо, у квітні 2026 року російські війська завдали смертельного удару по маршрутці в Нікополі – у час пік, коли люди їхали на роботу. Ворожа атака на цивільний автобус забрала життя чотирьох людей – трьох жінок та чоловіка.

Ігор Клименко, який тоді обіймав посаду глави МВС, наголосив, що російські удари по цивільному населенню мають цілеспрямований характер і є частиною тактики РФ. За його словами, слідчі документують кожен такий випадок.

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Теги: Дніпропетровщина транспорт громадський транспорт водій обстріл смерть

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