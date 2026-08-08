Росіяни атакували дронами поїзд Суми – Київ

Безпілотники влучили в локомотив, один із вагонів зазнав пошкоджень

Російські війська атакували пасажирський поїзд Суми – Київ на Сумщині. Ворожі безпілотники влучили в локомотив, однак пасажирів вдалося вчасно евакуювати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрзалізницю».

За даними компанії, моніторингова група завчасно виявила загрозу. Поїзна та локомотивна бригади евакуювали пасажирів на безпечну відстань, завдяки чому внаслідок атаки ніхто не постраждав. Водночас пошкоджень зазнав один із вагонів поїзда.

Наразі залізничники працюють над тим, щоб мінімізувати відхилення від графіка руху на цій ділянці. Роботи проводять у координації із Сумською обласною військовою адміністрацією.

Нагадаємо, у липні окупанти атакували ремонтну бригаду «Укрзалізниці» на Донеччині реактивним безпілотником. Диспетчери повідомили про критичну небезпеку, більшість працівників евакуювались. Однак один з монтерів колії отримав під час вибуху травму несумісну з життям.

Крім цього, російські терористи вдарили безпілотником по пасажирському поїзду на Дніпропетровщині. Ворожий дрон влучив у локомотив. Залізничники та пасажири встигли залишити вагони до моменту удару.

Навесні 2026 року «Укрзалізниця» роз'яснила алгоритм дій під час повітряних небезпек. Відтепер евакуація пасажирів проводитиметься не автоматично після оголошення тривоги в регіоні, а лише за наявності підтвердженої прямої загрози конкретному поїзду. Це рішення покликане мінімізувати затримки рейсів та забезпечити максимальну безпеку людей у зонах ведення бойових дій та на магістральних напрямках.