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Садовий підтримав протест проти відставки Федорова

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Садовий підтримав протест проти відставки Федорова
Садовий заявив, що підтримує протест та пишається молоддю
фото: Андрій Садовий/Telegram

«Я підтримую Михайла Федорова і вважаю, що нам усім дуже пощастило, коли він погодився прийти в уряд», – сказав мер Львова

Мер Львова Андрій Садовий підтримав молодь, котра вийшла на протест проти відставки міністра оборони Михайла Федорова. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, Садовий оприлюднив фото, на якому разом із дружино Катериною перебуває на площі разом із мітингувальниками.

«Я підтримую Михайла Федорова і вважаю, що нам усім дуже пощастило, коли він погодився прийти в уряд і взяти на себе відповідальність перед людьми, які, по суті, майже нікому не довіряють», – зазначив Садовий.

За словами мера Львова, проблема в тому, що незрозуміло, чому було ухвалене саме таке кадрове рішення щодо Федорова.

«Але я точно розумію інше: зараз дуже важливо не втратити не лише Михайла, а й усю його команду, як і багатьох інших людей, які працювали в уряді. Це може звучати неочевидно, але сильні фахівці не стоять у черзі, щоб піти на державну службу. Саме тому я підтримую цей протест. Не лізу на сцену. І дуже пишаюся нашою молоддю. І окрема подяка військовим, які сьогодні не мовчать. Ви – сила», – пояснив Садовий.

Як повідомлялося, Михайло Федоров розкритикував керівництво головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. «Я не ставив умов: або я, або Сирський. Бо насправді Сирський в 22 році врятував нашу країну в тому числі. Ми не можемо такого командира недооцінити, але війна змінилася повністю. Я не думаю що це проблема его. Думаю, є інші якісь причини. Але кажу – непідписані багато документів. Але мені сказали – не чіпай. Я терпів і був готовий працювати, поки головком не поставив ультиматум», – сказав він.

До слова, Зеленський вперше публічно підтвердив конфлікт між Михайлом Федоровим та головкомом ЗСУ Олександром Сирським. «Без мене вони не сідають. А вони повинні працювати самі – щоденно, постійно», – сказав він.

Нагадаємо, що 16 липня у центрі Києва відбулася акція протесту проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони та останніх кадрових змін у владі. Учасники мітингу вимагали повернути Федорова, а також висловлювалися проти можливого призначення глави МВС Ігоря Клименка на посаду міністра оборони. За даними «Главкома», на площі біля театру імені Івана Франка зібралися кілька тисяч людей.

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Теги: війна Андрій Садовий протест Михайло Федоров молодь конфлікт

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