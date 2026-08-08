Помер Олег Котов, якого у червні після чотирьох років полону повернули в Україну

Жителя Харківщини росіяни викрали навесні 2022 року. У неволі чоловіка катували, а після виявлення онкологічного захворювання він не отримував належного лікування

Наприкінці липня в одній із лікарень Києва помер 60-річний Олег Котов із Харківщини – колишній поліцейський, який майже чотири роки перебував у російській неволі. Додому чоловіка вдалося повернути лише в червні 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на матеріал австрійського журналіста Стефана Шохера для німецького видання Die Welt.

Журналіст особисто спілкувався з Котовим після його повернення в Україну, коли той перебував на лікуванні в Києві.

Росіяни забрали чоловіка з окупованого селища

До повномасштабного вторгнення Котов разом із дружиною жив у Козачій Лопані Харківської області. Населений пункт опинився під російською окупацією на початку повномасштабної війни.

23 квітня 2022 року російські військові затримали тоді ще 56-річного чоловіка. За його словами, спочатку до нього на вулиці підійшли близько 15 військових, а згодом окупанти прийшли до його будинку, забрали електронні пристрої та відвезли самого Котова до місцевого вокзалу.

Під час допиту росіяни розпитували чоловіка про його синів. Котов розповів, що молодший навчається у Західній Європі, однак приховав, що старший працює в поліції у Харкові, назвавши його будівельником. За словами чоловіка, окупанти вже мали особисті дані про його родину та знали, що він говорить неправду.

Побиття та катування електричним струмом

Після допиту Котова відвели до підвалу, де били та катували електричним струмом. Згодом його перевезли до невеликого готелю у Гоптівці поблизу російського кордону, який окупанти використовували для утримання військовополонених і цивільних. Там знущання продовжилися.

Одного разу його протягом приблизно чотирьох годин били 14 людей, доки чоловік не знепритомнів. Після цього до нього знову застосували електричний струм. Унаслідок побиття в українця були зламані щонайменше три ребра. Знущання тривали майже місяць. Протягом 18 днів чоловікові також не дозволяли ходити до туалету.

Пізніше Котова перевезли до наметового табору в Бєлгородській області РФ. Утримуваних там людей били та піддавали іншим тортурам, зокрема обпалювали ноги.

У російській неволі захворів на рак

Після кількох переміщень між місцями утримання Котов опинився у Старому Осколі. Там його здоров'я різко погіршилося. Спочатку чоловікові говорили про пневмонію, однак пізніше він дізнався, що має онкологічне захворювання. Повноцінного лікування Котов не отримував. Йому лише кілька разів робили ін'єкції, не пояснюючи, які саме препарати вводять.

Дружина щомісяця надсилала чоловікові листи, однак за весь час перебування в неволі він отримав лише два.

Додому повернувся виснаженим

У червні 2026 року Котова разом з іншими українцями вивезли з місця утримання. На той момент він був настільки слабким, що ледве міг самостійно переодягнутися. Зрештою чоловіка повернули в Україну.

Шохер зустрівся з ним уже в київській лікарні. Журналіст описував Котова як надзвичайно виснаженого – чоловік не міг самостійно їсти та отримував харчування через зонд. Попри пережите, Котов говорив, що не відчуває образи чи гіркоти. «Я не маю образ чи гіркоти, але це зло має бути переможене», – казав він журналісту.

Журналіст зустрівся з Котовим у лікарні фото: Стефан Шохер

Старший син встиг побачитися з батьком у лікарні. Молодший, який перебував за кордоном, приїхати до його смерті не встиг. Через тиждень після розмови зі Стефаном Шохером Олег Котов помер.

Нагадаємо, у червні 2025 року за кілька днів після звільнення з російського полону помер військовий Сергій Добровольський з Рівненщини. Раніше того ж місяця помер військовий Дмитро Шаповалов з Вінниччини, який повернувся з неволі 26 квітня 2023 року.