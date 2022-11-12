Росіяни в шоці: Симоньян замість втрати Херсона пише про голод у Британії

Симоньян знову розлютила росіян у соцмережі

Росіян неабияк обурив допис Симоньян про британців

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян опублікувала допис, у якому висловила занепокоєння про те, що у Великій Британії в продовольчих банках закінчуються продукти. Росіян обурив такий пост, бо у ньому не було і слова про Херсон.

Путінська пропагандистка зазначила, що вперше за всі десятиліття існування продовольчих банків у Британії, там стали закінчуватися продукти.

Росіян неабияк обурив допис Симоньян, адже вони хотіли б почути новини про Херсон, а не про британців.

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Нагадаємо, напередодні пропагандистка вже потрапляла під хвилю хейту росіян. Тоді вона у своєму дописі про Херсон обізвала мобілізованих росіян «мобіками».

Також раніше російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка в ефірі російського телебачення постійно бреше і маніпулює, закликала росіян «припинити брехати».