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«Південь» пояснив ймовірну причину сьогоднішньої масштабної тривоги

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Південь» пояснив ймовірну причину сьогоднішньої масштабної тривоги
Російський ракетоносій «Адмірао Макаров»
фото ілюстративне

«Адмірал Макаров» вийшов на рубежі пуску ракет

Сьогодні в Україні була оголошлена масштабна повітряна тривога. Речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк назвала можливу причину. Про це вона сказала в ефірі «24 каналу».

«Це може бути пов'язаним з екстреним виходом на службу ракетоносія, якого зранку в морі не було. Корабельне угруповання окупантів було в досить стислому режимі – всього сім одиниць. Зараз їх вісім. «Адмірал Макаров» вийшов на рубежі пуску ракет», – зазначила Гуменюк.

Речниця додала, що окупанти почали частіше обстрілювати Україну дронами та ракетами. Війська РФ намагаються продемонструвати, що володіють ініціативою на фронті.

Раніше ЗСУ роз’яснили, навіщо РФ робить паузи у запуску ракет. Останнім часом росіяни намагаються випробовувати різні напрямки, щоб переконатися, на якому з цих напрямків система протиповітряної оборони може мати якісь прогалини.

Нагадаємо, триває 455-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Теги: ракета окупанти Чорне море війна

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