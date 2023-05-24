«Південь» пояснив ймовірну причину сьогоднішньої масштабної тривоги
«Адмірал Макаров» вийшов на рубежі пуску ракет
Сьогодні в Україні була оголошлена масштабна повітряна тривога. Речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк назвала можливу причину. Про це вона сказала в ефірі «24 каналу».
«Це може бути пов'язаним з екстреним виходом на службу ракетоносія, якого зранку в морі не було. Корабельне угруповання окупантів було в досить стислому режимі – всього сім одиниць. Зараз їх вісім. «Адмірал Макаров» вийшов на рубежі пуску ракет», – зазначила Гуменюк.
Речниця додала, що окупанти почали частіше обстрілювати Україну дронами та ракетами. Війська РФ намагаються продемонструвати, що володіють ініціативою на фронті.
Раніше ЗСУ роз’яснили, навіщо РФ робить паузи у запуску ракет. Останнім часом росіяни намагаються випробовувати різні напрямки, щоб переконатися, на якому з цих напрямків система протиповітряної оборони може мати якісь прогалини.
Нагадаємо, триває 455-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
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