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Скандал у НОК та переговори Ердогана. П'ять важливих новин 18 листопада

Надія Клочко
glavcom.ua
Скандал у НОК та переговори Ердогана. П'ять важливих новин 18 листопада
Реджеп Ердоган сьогодні провів переговори з лідерами України на Росії
фото з відкритих джерел

«Укроборонпром» анонсував виробництво важкої зброї спільно з шістьма країнами НАТО

Сьогодні, 18 листопада, триває 268 доба повномасштабної війни країни-терористки Росії з Україною. Пропонуємо ознайомитися з найважливішими новинами сьогоднішнього дня у нашій традиційній підбірці.

Скандал у Національного Олімпійському Комітеті України

Колишній тренер футбольної збірної України Андрій Шевченко відмовився працювати в Національному олімпійському комітеті. За словами Шевченка, Україна платить за свободу безмежно високу ціну – життям своїх громадян, тож треба бути гідними їх.

Шевченко пояснив, що в найважчий час в історії України він був би радий допомогти всім, чим може заради спільної перемоги. Але водночас не може залишитися в НОК за його поточного складу.

Напередодні Андрія Шевченка було обрано віцепрезидентом НОК. Президентом переобрали Вадима Гутцайта. Чинний голова НОК отримав 83,6% голосів, а переможець Токійської олімпіади Жан Беленюк набрав 14,97% голосів.

До складу НОК також увійшли:

  • Григорій Суркіс;
  • Нестор Шуфрич;
  • Олександр Усик;
  • Марина Бех-Романчук;
  • Лілія Подкопаєва та ін.

Після резонансної заяви Шевченка Григорій Суркіс і Нестор Шуфрич написали власні заяви на ім'я президента НОК Вадима Гутцайта та повідомили про вихід із Комітету.

Наслідки від ракетних ударів для енергосистеми

Після російських ракетних атак майже половина енергосистеми України виведена з ладу. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на спільному брифінгу з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом у Києві.

Глава уряду наголосив, що через руйнування енергосистеми Україна потребує додаткової підтримки від європейських партнерів як у сфері енергетики, постачання додаткового обладнання, так і додаткової фінансової підтримки для закупівлі додаткових обсягів газу та іншої підтримки енергетичного сектору.

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«На території Криму проводять фортифікаційні роботи, спрямовані на гарантоване забезпечення безпеки кримчан», – повідомив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов в Telegram.

При цьому Аксьонов додав, що «безпека» Криму насамперед нібито забезпечуватиметься «заходами в Херсонській області». Про які саме заходи йдеться, гауляйтер не уточнив.

Переговори Ердогана з Путіним та Зеленським

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Лідери обговорили зерновий коридор і необхідність дипломатичних переговорів між Києвом та Москвою. 

Відзначається, що Ердоган подякував президенту Путіну за його «конструктивну позицію» щодо продовження на 120 днів Стамбульської угоди щодо експорту зерна. Ердоган заявив, що затягування війни між РФ та Україною підвищує ризики, тому важливим є відновлення дипломатичних переговорів.

Після розмови з російським диктатором Ердоган провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили продовження зернової угоди.

«У телефонній розмові з президентом Ердоганом привітали продовження зернової угоди. Подякував за підтримку нашої ініціативи «Зерно з України». Запевнив, що Україна залишатиметься гарантом продовольчої стабільності. Також обговорили безпекову та енергетичну співпрацю», – розповів Зеленський.

Виробництво зброї спільно з країнами НАТО 

Державний концерн «Укроборонпром» повідомив, що Україна планує виробляти та розробляти важке озброєння та військову техніку з шістьма країнами-членами НАТО. 

Йдеться про Польщу, Чехію, Францію, Данію та ще кілька країн, з якими вже укладені певні угоди. «Укроборонпром» зазначає, що для цього використовуються наявні потужності, а також і новостворені у безпечних місцях. 

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Теги: Реджеп Таїп Ердоган війна путін Володимир Зеленський

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