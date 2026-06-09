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Майже 13 годин в укритті. Лубінець відреагував на скандал із НМТ на Одещині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Майже 13 годин в укритті. Лубінець відреагував на скандал із НМТ на Одещині
8 червня сотні випускників на Одещині складали НМТ-2026 під безперервні сирени
фото: Омбудсман Лубінець Дмитро/Telegram

За словами Лубінця, приміщення, де проводили НМТ, виявилося неготовим до умов воєнного стану

Дмитро Лубінець заявив, що до представництва Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Одеській області надійшла інформація про грубі порушення під час організації НМТ в одному з екзаменаційних центрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«Сталося те, про що я говорив. Повітряна тривога на Одещині фактично зірвала нормальне проведення НМТ – діти були змушені перебувати в укриттях майже 13 годин. До нашого представництва в Одеській області надійшла інформація про грубі порушення під час організації тестування в одному з екзаменаційних центрів», – йдеться у повідомленні.

Майже 13 годин в укритті. Лубінець відреагував на скандал із НМТ на Одещині фото 1

За словами Лубінця, приміщення, де проводили НМТ, виявилося неготовим до умов воєнного стану та регулярних повітряних тривог, через що тестування з численними зупинками тривало з 09:00 до близько 22:00.

«За словами учасників, увесь цей час їм не забезпечили навіть базових умов – доступу до води та харчування. Зв’язок із батьками був суттєво обмежений: звернутися могли лише окремі діти, яким стало зле. Окремо – ситуація з дітьми-сиротами, які фактично залишилися повністю без будь-якої підтримки під час багатогодинного перебування в центрі тестування», – наголосив омбудсмен.

Лубінець зауважив, що згодом завдяки особистій ініціативі вчителів і батьків учасникам вдалося забезпечити доступ до питної води та їжі. «Після такого марафону діти повідомляють про критичне виснаження, втрату концентрації та неможливість нормально виконувати завдання. Останні блоки виконувалися в стані крайньої втоми. Це ставить під сумнів об’єктивність результатів, рівність умов для всіх учасників і саму справедливість оцінювання», – наголосив він.

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«За наявною інформацією, учасникам запропонували додаткову сесію НМТ – без чітких дат і гарантій, що ситуація не повториться. Це неприйнятний провал системи проведення НМТ в умовах воєнного стану, який не забезпечує дітям ані безпеки, ані базових умов, ані рівних можливостей і фактично порушує права дітей. Така організація тестування є неприпустимою і вимагає негайного реагування МОН та перегляду процедур», – підсумував посадовець.

Нагадаємо, 8 червня сотні випускників Одеської області складали НМТ-2026 під безперервні сирени: за один день повітряну тривогу оголошували чотири рази, змушуючи абітурієнтів переривати іспит і спускатися в укриття. Тестування розпочалося близько 10:00, однак деякі учасники завершили іспит лише ввечері – батьки в соцмережах повідомляли, що діти поверталися додому о 20:00 і пізніше.

Зокрема, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зробив критичні зауваження щодо національного мультипредметного тесту (НМТ).

Як повідомлялося, основна сесія НМТ-2026 розпочалася 20 травня і триватиме до 25 червня. На неї зареєструвалося понад 355 тис. учасників – на 43 тисячі більше, ніж торік.

Зауважимо, що учасники НМТ-2026 побачать попередні результати одразу після виходу з аудиторії, а офіційні – до 3 липня. Ті, хто складатиме тест під час додаткових сесій (17-24 липня), побачать свої оцінки до 29 липня. Там само буде доступна інформаційна картка учасника НМТ – документ, потрібний для подачі заяв до українських вишів.

До слова, частка випускників, які не долають мінімальний прохідний бал Національного мультипредметного тесту, коливається в межах 20% – і це свідчить про доступність тесту, а не його складність.

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Теги: НМТ Одещина вступна кампанія Лубінець

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