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Росія атакувала Запоріжжя: під удар потрапили торговий центр і підприємство

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія атакувала Запоріжжя: під удар потрапили торговий центр і підприємство
Запоріжжя останніми тижнями зазнає ударів практично щоночі
фото: Запорізька ОВА

Ціль ворога – вже другий торговий центр за кілька днів

Уночі проти 15 серпня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками – під ударом опинилися торговий центр, де спалахнула пожежа, і територія одного з промислових підприємств. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Про загрозу атаки Федоров попереджав ще о 2:33, а за 13 хвилин уточнив, що небезпека ударних дронів поширюється на все місто й область. Незабаром після цього пролунали влучання: один із безпілотників поцілив у торговельний центр, де виникла пожежа, другий – ударив по території промислового підприємства. Подробиць про постраждалих чи масштаб руйнувань наразі не оприлюднено, ситуацію уточнюють.

Росія атакувала Запоріжжя: під удар потрапили торговий центр і підприємство фото 1

Запоріжжя останніми тижнями зазнає ударів практично щоночі. Лише за останні дні місто й область пережили серію масованих атак: у ніч на 11 серпня ракетний удар балістикою й керованими авіабомбами забрав життя семи людей, ще 24 отримали поранення. Наступної ночі, 12 серпня, безпілотники РФ уже влучали в гіпермаркет «Епіцентр» у Запоріжжі – тоді через пожежу без світла залишилися понад 1200 абонентів. Мережа торгових центрів «Епіцентр» взагалі стала однією з улюблених цілей окупантів – подібні удари по магазинах мережі в місті фіксували вже неодноразово.

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фото: Запорізька ОВА

Ще раніше, у липні, ракетний удар по комбінату «Запоріжсталь» забрав життя семи працівників підприємства, ще 21 людина отримала поранення.

Нагадаємо, ще на початку серпня Росія масовано атакувала Запорізьку область – тоді загинули двоє цивільних, а під час гасіння наслідків удару постраждали двоє рятувальників.

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Теги: Запоріжжя пожежа небезпека поранення росія ворог

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