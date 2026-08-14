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Суд обрав запобіжний захід начальнику Миколаївського ТЦК

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Суд обрав запобіжний захід начальнику Миколаївського ТЦК
Підозрюваний своєї провини не визнав
фото: «Суспільне»

Посадовця відправили під варту на 60 днів із можливістю внесення 4,6 млн грн застави

Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід начальнику Миколаївського обласного ТЦК та СП, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. Посадовця відправили під варту на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 4 млн 659 тис. 200 грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Рішення ухвалила суддя Олеся Демінська. Під час засідання сторона обвинувачення наполягала на триманні посадовця під вартою. Прокурор Андрій Чорний заявив про ризики того, що підозрюваний може переховуватися, впливати на свідків або перешкоджати розслідуванню.

Захисник Володимир Тимошин просив суд врахувати майновий стан свого клієнта, зазначивши, що запропонований стороною обвинувачення розмір застави є завищеним. Сам начальник обласного ТЦК та СП у суді не визнав своєї провини.

Посадовця затримали 13 серпня під час отримання $10 тис. За даними слідства, за ці гроші він нібито мав посприяти тому, щоб трьох військовозобов'язаних не мобілізували, зняли з розшуку в системі «Оберіг» та створили умови для їхнього подальшого бронювання за місцем роботи. Правоохоронці стверджують, що це не перший зафіксований епізод у межах цього кримінального провадження.

Раніше слідчі задокументували отримання начальником обласного ТЦК ще $5 тис. 14 серпня посадовцю повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. За відповідною статтею йому може загрожувати до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, напередодні керівника Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відсторонили від посади. Відповідне рішення ухвалив головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Офіс омбудсмена неодноразово фіксував порушення прав людини та корупційні ризики, зокрема у діяльності керівника Закарпатського ОТЦК та СП. 

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Теги: ТЦК хабар суд Миколаївщина гроші військовозобов'язаний

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