Місяць протестів за Федорова. У центрі Києва знову збиралися активісти

Протести з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони тривають уже 30-й день

У Києві ввечері 14 серпня на площі Івана Франка знову зібралися учасники акції на підтримку Михайла Федорова. Під час мітингу активісти проводять відкритий мікрофон та формують перелік запитань і вимог, які планують передати до Офісу президента. Про це повідомляє «Главком».

На площі зібралися близько сотні людей. Організатори влаштували відкритий мікрофон, під час якого кожен охочий може висловити свою позицію. Також учасники формують запитання та вимоги до влади. Зібрані пропозиції організатори планують передати до Офісу президента.

Учасники акції традиційно вимагають повернути Федорова на посаду міністра оборони. Під час мітингу лунали, зокрема, гасла «Прокачав грудак – прокачай оборону» та «Ветерана, а не Кіма». На плакатах можна було побачити написи «Україна за Федорова», «Федоров = крок до перемоги» та «Працює – не чіпай».

Один із плакатів протестувальників фото: «Суспільне»

За інформацією hromadske, частина протестувальників визнає, що їхні сподівання на повернення Федорова до Міністерства оборони зменшилися. Водночас учасники заявляють, що мають намір продовжувати акції, доки Верховна Рада не призначить нового очільника оборонного відомства.

14 серпня мітинги проти звільнення ексміністра Федорова відбулися також у Харкові, Дніпрі та Івано-Франківську.

Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський анонсував оновлення уряду. Після відставки прем'єр-міністерки Юлії Свириденко члени її Кабміну залишилися тимчасово виконувати обов'язки до формування нового складу уряду. 15 липня стало відомо, що Зеленський планує запропонувати посаду міністра оборони Ігорю Клименку. Тоді ж Михайло Федоров підтвердив, що залишає Міноборони. Це рішення спричинило мирні акції у Києві та інших містах із вимогою повернути Федорова на посаду.

20 липня уряд поклав тимчасове виконання обов’язків міністра оборони на Євгена Хмару. Як згодом пояснив Федоров, тимчасовий очільник може брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів, але не має права голосувати під час ухвалення рішень.