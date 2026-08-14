194 бої за добу: лінія фронту станом на 14 серпня 2026

Лінія фронту станом на 14 серпня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 52 авіаційних удари із застосуванням 159 керованих авіаційних бомб. Крім того, залучив для ураження 7023 дрони-камікадзе та здійснив 2120 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

14 серпня на фронті відбулося 194 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Костянтинівському та Покровському напрямках. На Покровському за добу ліквідовано 32 окупанти, дев'ять поранено. Знищено одну одиницю автомобільної техніки, один засіб РЕБ, один пункт управління БпЛА, три склади боєприпасів та 42 укриття особового складу противника. Пошкоджено одну одиницю автомобільної техніки, три артилерійські системи, два пункти управління БпЛА та 101 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 393 безпілотні літальні апарати різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Відбулося три боєзіткнення. Ворог завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням семи керованих авіабомб та здійснив 47 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Стариці, Вовчанська та у бік Ізбицького й Вільчі. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку

Відбулося дев'ять атак ворога у бік Петро-Іванівки та в районі Голубівки.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито чотири спроби загарбників просунутися у бік Дробишевого та Лиману.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили 15 спроб загарбників просунутися вперед у районах Різниківки, Закітного, Кривої Луки та у бік Рай-Олександрівки, Озерного й Миколаївки. Одне боєзіткнення триває.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Наступальних дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 27 ворожих штурмів у районах:

Костянтинівки

Іванопілля

Іллінівки

Торецького

Софіївки

у бік Довгої Балки та Кучерового Яру

Три боєзіткнення тривають.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 18 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах:

Дорожнього

Котлиного

Удачного

у бік Світлого, Нового Донбасу, Білицького, Шевченка, Василівки, Сергіївки

Два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку

Ворог здійснив чотири атаки у бік Піддубного, Мирного, Вербового та Калинівського.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбивали п'ять ворожих атак у бік Рівного, Верхньої Терси та Новоселівки. Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Павлівки.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

Нині триває 1633-й день повномасштабної війни.