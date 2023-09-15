Тільки за аптечку – 10 тис грн: скільки коштує спорядження бійця ЗСУ

За деякі елементи спорядження довелося викласти дуже солідні гроші

Командир штурмової групи 3-ї ОШБр ЗСУ на псевдо «Макар» детально показав у відео на каналі «Ukrainian Witness» свою екіпіровку та розповів, що та скільки коштує.

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Боєць нагороджений Орденом «За мужність III ступеня», особистою вогнепальною зброєю, нагрудними знаками «За збережене життя» та «За особисту хоробрість».

«Макар» розповів, що бійці отримують від бригади всі предмети першої необхідності, проте за свої гроші можуть купити щось краще або додаткове спорядження. Перш за все він розповів про броню – її вартості він не згадав, але два напашника обійшлися в сумі у 3500 грн.

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Далі боєць розповів про підсумок з різним негабаритним споряддям (2000 грн), підсумок під планшет (1700 грн), підсумок під турнікет (500 грн та сам турнікет – 1500 грн) та підсумок під рацію (500 грн). Гарнітура під рацію проведена по броні та коштує 1000 грн.

Військовий розповів про рюкзак, який використовує при штурмі – його ціна складає 1500 грн, а також аптечку, яка виявилась доволі коштовною – 10 тис. грн. «Макар» підкреслив, що аптечка є дуже дорогою, хоча можна придбати й дешевшу китайську, хоча її наповнення, за словами бійця, не буде якісним.

Боєць показав підсумок під димову гранату (500 грн) та розгрузочний пояс – за словами «Макар», він може бути різним. Сам пояс з 4-ма підсумками під гранати, 6-ма підсумками під запасні магазини, сумкою скиду та сідушкою (з балістичним пакетом – 2 тис. грн) обійшовся в 12 тис. грн.

Наступною стала особиста зброя воїна – АКС-74У, яку він модернізував. Ремінь обійшовся в 3 тис. грн, руків’я (1200 грн), кришка ствольної коробки (5500 грн), коліматор (28 тис. грн), цівка Крук (5 тис. грн). Крім того, на автоматі з’явилась ручка переносу вогню (1000 грн) та ПВС (700 грн).

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На штани, убакс та кепку військовий витратив 12 тис. грн, а шолом «потягнув» ще на 15 тис. грн (плюс навушники 3 тис. грн). Прилад нічного бачення коштує дуже дорого – за нього доведеться викласти близько 100-120 тис. грн.

Після усіх підрахунків та з усіма дрібницями загальна вартість спорядження «Макара» склала 241 780 гривень.