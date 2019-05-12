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    Події в Україні

    Поблизу Донецька спостерігачі зафіксували танки окупантів (карта)

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    Поблизу населеного пункту Покровка, що на схід від Донецька, спостерігачі зафіксували щонайменше 5 танків Т-72 - Поблизу Донецька спостерігачі зафіксували танки окупантів (карта)
    Поблизу населеного пункту Покровка, що на схід від Донецька, спостерігачі зафіксували щонайменше 5 танків Т-72

    Поблизу окупованого Міусинська бойовики розташували 14 реактивних систем залпового вогню, 12 танків, 7 самохідних гаубиць та 13 буксируваних гаубиць, а також 3 зенітні ракетні комплекси - штаб ООС

    Російські окупаційні війська продовжують порушувати взяті на себе зобов'язання щодо відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування на Донбасі. Про це повідомляється на сторінці операції Об'єднаних сил у Facebook.

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    Як зазначає українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК), бойовики продовжують розміщувати важке озброєння за межами ліній відведення та постійних місць зберігання.

    Так, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 14 реактивних систем залпового вогню, 12 танків, 7 самохідних гаубиць та 13 буксируваних гаубиць, а також 3 зенітні ракетні комплекси на полігоні поблизу окупованого Міусинська. Поряд з населеним пунктом Шимшинівка спостерігачі помітили 12 танків, ще 24 ворожих танків були зафіксовані поблизу Круглика.

    Крім того, поблизу населеного пункту Покровка, що на схід від Донецька, спостерігачі зафіксували щонайменше 5 танків Т-72.

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    Нагадаємо, 11 травня в зоні проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 11 ворожих обстрілів з боку російських-окупаційних сил. Внаслідок обстрілів двоє українських військових отримали поранення.

    Як повідомлялося, бойовики обстріляли населений пункт Травневе у Бахмутському районі Донецької області. Спостережна група 10 травня зафіксувала факт обстрілу населеного пункту із ручного протитанкового гранатомету.

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