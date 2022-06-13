Подоляк озвучив кількість необхідної зброї для завершення війни

Україні необхідно 1000 гаубиць калібру 155 мм

В Офісі президента озвучили обсяг озброєння, який Україні потрібен від Заходу, щоб протистояти російським військам. Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

«Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути Росію з України, нам потрібен паритет важкої зброї», – написав Подоляк.

Україні необхідно:

1000 гаубиць калібру 155 мм;

300 РСЗВ;

500 танків;

2000 одиниць бронетехніки;

1000 дронів.

«15 червня у Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення», – додав радник голови Офісу.

Раніше повідомлялося, що перша техніка від США у межах ленд-лізу повинна прибути в Україну приблизно через 2-3 тижні.

Нагадаємо, 9 травня Байден підписав закон про ленд-ліз.

Як відомо, Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня. Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

Також стало відомо, скільки і якої зброї надали США Україні: перелік.

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