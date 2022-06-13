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    Події в Україні

    Подоляк озвучив кількість необхідної зброї для завершення війни

    Контактна група міністрів оборони 15 червня ухвалить рішення щодо надання зброї Україні&nbsp; - Подоляк озвучив кількість необхідної зброї для завершення війни
    Контактна група міністрів оборони 15 червня ухвалить рішення щодо надання зброї Україні 
    фото з відкритих джерел

    Україні необхідно 1000 гаубиць калібру 155 мм

    В Офісі президента озвучили обсяг озброєння, який Україні потрібен від Заходу, щоб протистояти російським військам. Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

    «Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути Росію з України, нам потрібен паритет важкої зброї», – написав Подоляк.

    Україні необхідно:

    • 1000 гаубиць калібру 155 мм;
    • 300 РСЗВ;
    • 500 танків;
    • 2000 одиниць бронетехніки;
    • 1000 дронів.

    «15 червня у Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення», – додав радник голови Офісу.

    Раніше повідомлялося, що перша техніка від США у межах ленд-лізу повинна прибути в Україну приблизно через 2-3 тижні.

    Нагадаємо, 9 травня Байден підписав закон про ленд-ліз.

    Як відомо, Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня. Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».

    Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

    Також стало відомо, скільки і якої зброї надали США Україні: перелік.

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    Теги: росія окупанти США війна Україна озброєння окупація Михайло Подоляк #stoprussia
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    Подоляк озвучив кількість необхідної зброї для завершення війни