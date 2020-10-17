Похолодання та дощі: прогноз погоди в Україні на сьогодні



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Майже у всіх областях України сьогодні дощитиме

У Києві сьогодні вдень температура становитиме 11-13°

В Україні у суботу, 17 жовтня, у більшості областей очікуються дощі, в Карпатах - із мокрим снігом. Температура повітря знизиться.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«17 жовтня хмарно з проясненнями. У більшості областей дощі, вдень в центральних (крім Дніпропетровської), північних областях та Карпатському регіоні значні дощі (в Карпатах з мокрим снігом). Вітер переважно східний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім західних областей, пориви 15-20 м/с», – зазначається у повідомленні.

Температура у західних і північних областях вночі становитиме 5-10°, вдень 9-14° (в Карпатах впродовж доби 0-5° тепла); на решті території вночі 10-15°, вдень 15-20°, на півдні та сході до 24°.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, вночі помірний, вдень значний дощ. Вітер переважно східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі у столиці 8-10°, вдень 11-13°.

Як відомо, у Карпатах вершини гір вже вкриті снігом.