У Маріуполі окупанти відправляють дітей з проукраїнськими поглядами у психлікарні – Нацспротив

«Лише цього року в окупованій частині Донецькій області російські окупанти взяли на облік 263 дітей»

Російські окупанти посилили фільтраційні заходи у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Під приводом виявлення порушників кремлівського міграційного законодавства, окупанти розпочали чергову хвилю фільтраційних заходів серед цивільного населення Маріуполя», – йдеться у повідомленні.

Рейди проходять здебільшого на дрібних приватних підприємствах, де окупанти виявляють людей, які не мають російського паспорта і затримують їх до так званого «з’ясування обставин», здебільшого на 30 діб.

«Нещодавно окупанти вдалися до «виявлення» порушників і неблагонадійних серед неповнолітніх. Лише цього року в Донецькій області російські окупанти взяли на облік 263 дітей. Серед них – 16 осіб, яких вони вважають «екстремістами», кажуть у Центрі.

Здебільшого, «екстремістами» росіяни вважають дітей з проукраїнськими поглядами. Такі неповнолітні потрапляють на примусове обстеження або навіть лікування до психіатричних закладів.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях ворог організує «юнармію» для підлітків, яка нагадує нацистський рух. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях зафіксовано систематичну розбудову мережі «юнармії» – молодіжного військового об'єднання, яке нагадує нацистський рух гітлер'югенд. Ця ініціатива має стати основою для майбутніх військових сил РФ, інформують в Центрі.

Також на тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупанти займають мілітаризацією української молоді, аби надалі виростити манкуртів для війни проти Батьківщини. Про це повідомляє Центр нацспротиву. А в Маріуполі ще влітку 2022 року окупанти створили так званий військово-патріотичний рух «Молода гвардія – юнармія» «ДНР».