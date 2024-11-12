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Втрати ворога станом на 12 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 12 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за добу знищили 23 танки противника
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1950 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 12 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 12 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 12 листопада втратила:

  • особового складу ‒ близько 712610 (+1950) осіб,
  • танків ‒ 9276 (+23) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18847 (+81) од,
  • артилерійських систем – 20352 (+38) од,
  • РСЗВ – 1249 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18737 (+61),
  • крилаті ракети ‒ 2636 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28870 (+68) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3626 (+6).
Втрати ворога станом на 12 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 12 листопада:

  • в Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – одне судно, яке продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – чотири судна, з них два рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 12 листопада
Активність флоту окупантів станом на 12 листопада
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 993-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, російські війська успішно використовують своє нещодавнє захоплення Вугледара, щоб отримати тактично значущі успіхи на південь від Курахового на підтримку поточних російських наступальних операцій, спрямованих на зрівняння лінії фронту та ліквідацію українського виступу на заході Донецької області.

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Теги: окупанти ЗСУ війна Генштаб втрати

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