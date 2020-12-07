  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Поліція затримала хулігана, який у кафе спричинив тілесні ушкодження вінничанину

    • Розсилка
    Поліція затримала хулігана, який у кафе спричинив тілесні ушкодження вінничанину

    Затримано підозрюваного за вчинення злочину

    4 грудня  в обласному  центрі працівники поліції затримали 39-річного місцевого жителя, який в одному з  розважальних закладів міста раптовий конфлікт з незнайомцем вирішував за допомогою каміння. Поліцією розпочато розслідування.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    До Лівобережного відділення поліції  з Вінницької  міської лікарні  ШМД  надійшло повідомлення  про те, що до них з травмою голови доставлений 48-річний вінничанин. Ушкодження потерпілий отримав  4 грудня  близько 21 години в місцевому кафе.   

    Як розповів т.в.о. начальника Лівобережного відділення поліції Олександр Яворський, слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, що між двома відвідувачами закладу раптово виник конфлікт, і один з них  використав  каміння. Зловмисник наніс декілька ударів потерпілому, а також  пошкодив  майно закладу.

    Поліцейські  затримали правопорушника  на місці вчинення злочину. Ним виявився вінничанин,  неодноразово раніше судимий за майнові злочини.

    Чоловік затриманий у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 296 КК України (хуліганство). За таке правопорушення передбачено до 7 років ув’язнення.  Наразі вирішується питання про оголошення йому про підозру.

    Теги: кримінал Вінниччина поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies