Поліція затримала хулігана, який у кафе спричинив тілесні ушкодження вінничанину

Затримано підозрюваного за вчинення злочину

4 грудня в обласному центрі працівники поліції затримали 39-річного місцевого жителя, який в одному з розважальних закладів міста раптовий конфлікт з незнайомцем вирішував за допомогою каміння. Поліцією розпочато розслідування.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

До Лівобережного відділення поліції з Вінницької міської лікарні ШМД надійшло повідомлення про те, що до них з травмою голови доставлений 48-річний вінничанин. Ушкодження потерпілий отримав 4 грудня близько 21 години в місцевому кафе.

Як розповів т.в.о. начальника Лівобережного відділення поліції Олександр Яворський, слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, що між двома відвідувачами закладу раптово виник конфлікт, і один з них використав каміння. Зловмисник наніс декілька ударів потерпілому, а також пошкодив майно закладу.

Поліцейські затримали правопорушника на місці вчинення злочину. Ним виявився вінничанин, неодноразово раніше судимий за майнові злочини.

Чоловік затриманий у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 296 КК України (хуліганство). За таке правопорушення передбачено до 7 років ув’язнення. Наразі вирішується питання про оголошення йому про підозру.