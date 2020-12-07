Вбивство відомого музиканта в Києві: поліція затримала ще одного підозрюваного

Зловмисники заховали тіло музиканта в гаражі в Борисполі

31-річний киянин допомагав двом спільникам приховати тіло вбитого у гаражному кооперативі

У ході досудового розслідування столичні правоохоронці встановили причетність третього фігуранта до вбивства музиканта Олександра Дерев’янка на Печерську.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

31-річний киянин допомагав двом спільникам приховати тіло вбитого у гаражному кооперативі.

Правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За місцем проживання затриманого поліцейські провели невідкладний обшук, під час якого вилучили викрадені інструменти, а також одяг одного з фігурантів зі слідами, схожими на кров.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 396 (Приховування злочину) та ч. 3. ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід

Нагадаємо, відомий музикант Олександр Дерев’янко, який зник безвісти в Києві ще 22 листопада, був виявлений убитим. Тіло 65-річного аранжувальника знайшли зі слідами насильницької смерті у Борисполі в одному з гаражних кооперативів.

Раніше столичні правоохоронці затримали двох осіб, яких підозрюють у вбивстві музиканта.