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    Вбивство відомого музиканта в Києві: поліція затримала ще одного підозрюваного

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    Зловмисники заховали тіло музиканта в гаражі в Борисполі - Вбивство відомого музиканта в Києві: поліція затримала ще одного підозрюваного
    Зловмисники заховали тіло музиканта в гаражі в Борисполі
    Фото: Нацполіція

    31-річний киянин допомагав двом спільникам приховати тіло вбитого у гаражному кооперативі

    У ході досудового розслідування столичні правоохоронці встановили причетність третього фігуранта до вбивства музиканта Олександра Дерев’янка на Печерську.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    31-річний киянин допомагав двом спільникам приховати тіло вбитого у гаражному кооперативі.

    Правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За місцем проживання затриманого поліцейські провели невідкладний обшук, під час якого вилучили викрадені інструменти, а також одяг одного з фігурантів зі слідами, схожими на кров.

    Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 396 (Приховування злочину) та ч. 3. ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід

    Нагадаємо, відомий музикант Олександр Дерев’янко, який зник безвісти в Києві ще 22 листопада, був виявлений убитим. Тіло 65-річного аранжувальника знайшли зі слідами насильницької смерті у Борисполі в одному з гаражних кооперативів. 

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    Вбивство відомого музиканта в Києві: поліція затримала ще одного підозрюваного
    Вбивство відомого музиканта в Києві: поліція затримала ще одного підозрюваного

    Раніше столичні правоохоронці затримали двох осіб, яких підозрюють у вбивстві музиканта. 

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал вбивство розслідування злочин
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