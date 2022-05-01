Одеситам розповіли, як поводитись під час тривалої комендантської години

Роковину трагічних подій 2 травня мешканці міста зустрінуть вдома

Майже триденна комендантська година в Одесі пов’язана з небезпекою активізації ДРГ і ймовірними попаданнями ракет по житловим будинкам. За словами радника міністра внутрішніх справ України Віктора Андрусіва, мешканцям Одеси під час тривалої комендантської години варто залишатися вдома.

«В комендантський час мова, в тому числі, йде навіть про скупчення людей, яке може відбуватись у парку чи ще десь. І дійсно, є інформація серйозна, що можуть бути дії з боку диверсантів чи ДРГ… і ми не виключаєм, що можуть бути попадання якихось ракет», - сказав радник міністра МВС.

Він акцентував, що в одеситів нема мотивації виходити на вулицю під час тривалої комендантської години, однак, у випадку порушень поліція буде складати протоколи.

«Поліція буде затримувати, складати протоколи і відводити додому… Ключове – це те, щоб люди не скупчувались разом, не намагались провести якісь марші, мітинги, інше…Але я думаю, що цього всього не буде, оскільки мотивації виходити з дому теж не буде, оскільки все (магазини, аптеки тощо-УНІАН) буде зачинено», - сказав Андрусів.

Як повідомлялося раніше, розпорядженням Начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, лише на території міста Одеса запроваджено комендантську годину з 22 години 1 травня до 5 годин 3 травня 2022 року. Заборонено перебування людей у зазначений період часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. На іншій території Одеської області режим комендантської години залишається без змін, тобто з 22.00 до 05.00.

Із 1 по 3 травня — на період дії подовженої комендантської години — тимчасово скасовано приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які курсують до Одеси та зворотно.

Учора Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції повідомив про намір спецслужб РФ через підконтрольних представників криміналітету дестабілізувати ситуацію в Одесі, організувати масові заворушення, протести та заколоти використавши як привід річницю трагічних подій в Одесі 2 травня.

Крім того, у Придністров’ї наразі великим накладом друкуються газети із закликом до Путіна ввести війська в регіон. Газети також датуються 2 травня.