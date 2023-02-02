В одній із областей завтра не вимикатимуть світло

Про зміни обленерго повідомлятиме на інформаційних ресурсах

Завтра, 3 лютого, для стабілізаціі напруги у мережі, введення обмежень електроенергії по місту Суми та області не планується. Про це повідомляє пресслужба Сумиобленерго.

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«Про будь-які зміни ситуації з електропостачанням ми будемо вас інформувати на наших інформаційних ресурсах», – йдеться в повідомленні.

В обленерго нагадали про потребу раціонального використання електричної енергії. Важливо вмикати енергоємні прилади почергово, а не одночасно, вимикати світло в кімнатах, у яких ніхто не знаходиться.

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Раніше повідомлялося, що енергетики ДТЕК в січні повернули світло 230 тисячам родин.

Також гендиректор Yasno роз’яснив, чому світла немає, а платіжки ростуть.

Нагадаємо, за повідомленням ДТЕК, через окупацію електростанцій загальною потужністю в 10 ГВт та пошкодження обладнання більшості теплових електростанцій, в енергосистемі продовжує зберігатись значний дефіцит потужностей. Близько 75% теплових електростанцій України зазнали пошкоджень.

З жовтня Росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.