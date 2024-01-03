Польські фермери погрожують заблокувати пункт «Медика – Шегині», назвали умову
Фермери розпочали свій протест 23 листопада поточного року й призупинили його вже 24 грудня
Польські фермери можуть відновити блокаду пункту «Медика – Шегині», якщо не отримають письмового підтвердження щодо виконання їх вимог. Про це повідомляє Polska Agencja Prasowa.
«Якщо ми не отримаємо письмового підтвердження, що наші вимоги будуть виконані, ми повернемося до блокади», – заявив лідер фермерів-протестувальників Роман Кондров.
Видання нагадує про те, що фермери розпочали свій протест 23 листопада поточного року й призупинили його вже 24 грудня. Днем раніше до «Медика – Шегині» прибув міністр сільського господарства Чеслав Сєкєрскі, який запевнив феремерів у тому, що їх вимоги будуть виконані.
Вимоги передбачають:
- включення субсидії на кукурудзу;
- збільшення суми ліквідних кредитів для фермерів;
- збереження сільськогосподарського податку на минулорічному рівні.
Як відзначив Кондров, поки що він не отримав письмових запевнень у тому, що вимоги будуть виконані.
«Ми хочемо отримати такі запевнення в письмовій формі, і я буду обговорювати це в середу, зокрема, із заступником міністра сільського господарства Стефаном Краєвським... Для нас важливо, щоб ми отримали письмове запевнення, що наші вимоги будуть виконані. Якщо міністр не може дати такого запевнення, нехай це напише прем'єр-міністр», – додав він.
Якщо ж переговори в серед не принесуть результати, фермери знову заблокують пункт пропуску.
Як відомо, на польсько-українському кордоні залишаються заблокованими три напрямки. Це «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова, «Рава-Руська-Гребенне».
Також повідомлялося, що час очікування водіїв на виїзд із Польщі через пункт пропуску з Україною в Дорогуську збільшився до понад 30 днів через посилення протесту перевізників.
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